Como manda a tradição, o GP de Mônaco de Fórmula 1 é um evento que reúne os principais nomes do mundo do esporte a motor, do presente, do passado e do futuro, com as categorias de acesso correndo junto do Mundial. E a edição de 2021 trouxe a oportunidade de um reencontro que emocionou Rubens Barrichello, ao rever Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael, seu ex-companheiro de Ferrari.

Barrichello e Schumacher correram juntos na Ferrari por seis temporadas, entre 2000 e 2005. Nascido em 1999, Mick tinha apenas seis anos quando a parceria foi desfeita, com a chegada de Felipe Massa para a temporada de 2006, mas o filho do heptacampeão estava presente de vez em quando nas corridas e eventos da equipe italiana.

Em Mônaco para acompanhar seu filho, Dudu, na Fórmula Regional Europeia, Barrichello compartilhou em suas redes sociais a foto do breve reencontro que teve com Mick pelo paddock, com o alemão disputando pela primeira vez o GP no principado com a Fórmula 1.

"Eu o conheci bem pequenininho... e hoje o reencontrei... foi rápido... e especial", escreveu o brasileiro no Instagram.

Mick não vem passando o melhor final de semana possível com batidas nos treinos livres de quinta e de sábado. Os danos do acidente durante o TL3 inclusive impediram sua participação na classificação, deixando-o apenas na 20ª posição, sendo superado pela primeira vez por Nikita Mazepin.

Já Dudu Barrichello disputa a terceira etapa da Fórmula Regional Europeia. O brasileiro, que corre pela equipe JD Motorsport, faz seu primeiro ano com a categoria e ainda não conseguiu pontuar. Na primeira prova do fim de semana, realizada neste sábado, Barrichello não completou. Ele volta à pista de Mônaco amanhã para a segunda corrida.

