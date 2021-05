Lewis Hamilton largará de uma posição que não está muito acostumado no GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo (23), o heptacampeão conseguiu apenas o sétimo melhor tempo e verá seu rival pelo campeonato, Max Verstappen, sair da segunda colocação e seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, do terceiro posto.

A dificuldade em encontrar a temperatura ideal para os pneus foi um dos motivos para o mau resultado do britânico, mas Hamilton disse depois que a Mercedes poderia ter feito um trabalho melhor.

"Haverá algumas discussões sérias com meus engenheiros esta noite, ou talvez depois do fim de semana", disse o piloto. "Há coisas que deveriam ter sido feitas e não foram, mas vamos aprender com isso juntos e estaremos fortes na próxima corrida."

Questionado se poderia explicar o que sua escuderia deveria ter feito, ele foi claro: "Não posso, na verdade, e também não quero criticar a equipe, farei isso a portas fechadas. E temos que trabalhar mais duro."

Segundo Hamilton, os treinos de quinta-feira não foram encorajadores e o acerto do carro o colocou longe da disputa após os trabalhos serem retomados no sábado.

"Fizemos muitas mudanças depois do TL3. que foi um desastre", disse. "E isso é devido ao trabalho que fizemos nos últimos dias. Foi na direção completamente errada, falhei completamente. Tentamos dar alguns passos para trás, e o carro estava pior do que nunca. Então acho que realmente perdemos o rumo no primeiro dia."

O britânico ainda se manifestou no Twitter sobre o desempenho na classificação:

"O fracasso nunca é bom, mas nos oferece oportunidades de crescimento. Sofremos no fim de semana por muitas razões diferentes, mas vencemos e perdemos juntos. Amanhã vai ser duro, se tiver tempo, faça uma dancinha da chuva para mim"

Aquecimento dos pneus

A Mercedes é conhecida por não parar nos boxes tão rapidamente como as rivais Ferrari e Red Bull, mas o piloto disse que não houve um ponto em que ele se sentisse confortável.

"Definitivamente lutamos [com a temperatura dos compostos] e acho que isso é decisivo aqui [Mônaco] sendo que é obviamente um circuito de baixa velocidade. Na verdade, não há áreas de alta e hoje estava muito mais frio. Então, piorou com o passar do dia. Não sei como o Valtteri conseguiu fazê-los funcionar. Encontrei um pouco de aderência na última volta, mas é muito curta. Faremos muitas análises."

"Claro que P7 não é um bom lugar para começar aqui, mas terei de fazer o que puder para melhorar os resultados amanhã. Vou tentar e ver o que conseguimos."

F1 2021: FERRARI quebra JEJUM e Leclerc faz pole POLÊMICA em Mônaco; Hamilton é SÓ 7º no grid | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco

Your browser does not support the audio element.