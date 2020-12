Conforme antecipado pelo Motorsport.com, o britânico George Russell, da Williams, é o favorito para substituir o compatriota Lewis Hamilton na Mercedes durante o GP do Sakhir, após o heptacampeão da Fórmula 1 ser diagnosticado com coronavírus.

De acordo com a BBC, "as negociações estão em andamento [entre as equipes] e, se for possível chegar a um acordo para Russell pilotar pela Mercedes, não está claro quem o substituirá na Williams."

Segundo a publicação, o substituto de Russell pode ser o belga Stoffel Vandoorne, ex-McLaren e atual reserva da Mercedes que também está cotado para assumir o carro de Hamilton no próximo fim de semana, no Bahrein. O alemão Nico Hulkenberg, que correu dois GPs pela Racing Point em 2020, também seria uma opção, além do britânicos Jack Aitken e Dan Ticktum, vinculados à Williams.

"O reserva é Aitken, que está em sua terceira temporada na Fórmula 2 e ainda não correu na F1. Vandoorne, que corre pela Mercedes na Fórmula E, poderia ser disponibilizado em uma troca, ou eles poderiam tentar alguém experiente como Hulkenberg, substituto na Racing Point após testes positivos de coronavírus de Sergio Pérez e Lance Stroll. A Williams também tem um piloto em desenvolvimento, Ticktum, outro que corre na Fórmula 2 este ano", diz a BBC.

Novos donos da Williams podem permitir ida de Russell para Mercedes para GP de Sakhir

"Russell era o piloto reserva da Mercedes em 2018 antes de ser liberado para a Williams em um contrato de três anos a partir do início da temporada de 2019, e é positivamente avaliado pela equipe como um candidato para uma possível vaga futura", explicou a publicação.

"O britânico de 22 anos já testou várias vezes para a Mercedes, mas correr com ele no Bahrein neste fim de semana - bem como potencialmente na corrida de encerramento da temporada em Abu Dhabi uma semana depois se Hamilton não se recuperar a tempo - é uma boa oportunidade para o equipe para avaliar seu desenvolvimento em um ambiente competitivo", seguiu a BBC.

"A Mercedes inclusive questionou a Williams sobre Russell antes de confirmarem Valtteri Bottas para a temporada de 2021, mas foi informada de que não estavam preparados para liberá-lo. No entanto, a Williams ainda estava sob a gestão anterior da família antes de sua venda para o grupo de investimentos Dorilton Capital em agosto", destacou a publicação britânica.

Os possíveis substitutos de Hamilton e detalhes de como Grosjean sobreviveu à batida

