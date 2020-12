Diagnosticado com coronavírus, o britânico Lewis Hamilton não disputará o GP de Sakhir de Fórmula 1 com a Mercedes e será substituído pelo compatriota George Russell, cedido à equipe alemã pela Williams, que usa unidades de potência da montadora germânica.

Assim, a Mercedes terá Russell e o finlandês Valtteri Bottas como representantes na segunda corrida consecutiva no Bahrein. Já a Williams seguirá com o canadense Nicholas Latifi e terá o britânico Jack Aitken no outro carro.

Com a confirmação das formações das duas escuderias, Russell finalmente estreia com a equipe da Mercedes na F1. O piloto tem a carreira 'patrocinada' pela montadora desde 2017 e foi reserva do time em 2018, ano em que foi campeão da Fórmula 2.

Após o título, o britânico assinou, em 2019, contrato de três anos para correr com a Williams na categoria máxima do automobilismo. Ele está confirmado no time para 2021, mas ainda pode correr o GP de Abu Dhabi pela Mercedes, a depender da recuperação de Hamilton.

Russell está a prestes a encerrar sua segunda temporada completa na F1 e nunca perdeu para um companheiro de equipe em uma sessão classificatória, tendo tido o veterano polonês Robert Kubica como 'parceiro' de time em 2019.

Além do título da F2 em 2018, o jovem de 22 anos foi campeão da extinta GP3, atual Fórmula 3, no ano anterior. Na F1, fora a experiência com a Williams, Russell já testou o carro da Mercedes em diversas oportunidades.

"Em primeiro lugar, quero agradecer nossos parceiros leais na Williams pela colaboração e a mente aberta, tornando isso possível para George", disse Toto Wolff. "As conversas com eles foram positivas e pragmáticas, fatores-chave para chegarmos a um acordo".

"Não será uma tarefa simples para George fazer uma transição da Williams para o W11, mas ele está pronto e tem conhecimento profundo sobre os pneus de 2020 e como eles funcionam na geração atual de carros".

Já Russell agradeceu a Williams pela oportunidade, mas afirmou que segue sendo um piloto da equipe britânica.

"Primeiro, quero agradecer à Williams por me dar essa oportunidade. Posso estar com um macacão diferente neste fim de semana, mas sou um piloto da Williams e estarei torcendo por eles todos os momentos".

"Vejo isso como uma grande chance de aprender com a melhor equipe do grid, voltando como um piloto melhor, com mais energia e experiência para ajudar a levar a Williams mais acima no grid. Muito obrigado também à Mercedes por depositar sua fé em mim".

Aitken, que será o segundo piloto a fazer sua estreia na F1 neste final de semana ao lado de Pietro Fittipaldi, disse não acreditar na oportunidade.

"Mal posso acreditar nessa oportunidade de fazer minha estreia com a Williams neste fim de semana e estou muito feliz pela chance de George também".

"Significa muito para mim quando digo que estou em casa aqui na Williams desde que assinei com a equipe, e ter a chance de ajudá-los a conquistar pontos é algo extremamente satisfatório".

"Vou dar o meu melhor para me preparar mas, na verdade, me sinto pronto desde Melbourne".

