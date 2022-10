Bi da F1 em Suzuka, Hakkinen alerta Verstappen antes de decisão

Carregar reprodutor de áudio

Palco de trezes conquistas de títulos na Fórmula 1 - sendo 11 em Suzuka -, o GP do Japão pode coroar mais um campeão neste fim de semana, Max Verstappen, que precisa de uma vantagem de 112 pontos na tabela para ser bi.

Em entrevista ao site The Race, Mika Hakkinen, que conquistou os dois títulos da carreira na F1 no circuito japonês, um em 1998 e o outro no ano seguinte, alertou Max Vertappen em um aspecto, o foco.

“É com certeza de grande interesse para toda a equipe e, particularmente, para Max conseguir o resultado do campeonato mundial”, disse Hakkinen sobre conquistar o campeonato o mais rápido possível.

“Mas, por algum motivo, quando você está nessa posição, sabe que, 'Tenho certeza de que vou conseguir, nem preciso vencer uma corrida se ficar entre os três primeiros algumas vezes, isso é o suficiente', você está perdendo um pouco de foco, e quando você perde um pouco de foco na Fórmula 1 é incrível a chance de errar, é incrível o quanto você perde por volta, a cada volta, se você perde o foco.

“E tenho certeza que Max terá que aumentar seu nível de concentração mais do que o normal, porque a pressão que estamos enfrentando é uma coisa muito positiva – se ele puder transformar essa pressão em positivo.

“Quando você está indo para o GP e precisa terminar em uma posição, onde está a pressão? Como maximizar seu corpo em um nível que você faz. É outro desafio novamente que Max está enfrentando agora.”

O bicampeão da F1 disse que parte do incentivo para o piloto ficar focado, deve partir da equipe e citou o ano que foi bicampeão.

“Eu diria que mais para 1999 foi a situação em que eu estava bastante confortável na corrida e ainda eram algumas voltas, mas eu sabia, 'é isso, eu vou ficar bem, vou vencer esta Grande Prêmio'”, disse ele.

“Foi incrível como a equipe reagiu. Porque eles viram nas voltas o que eu estava fazendo [e pensaram], ‘espere um segundo, agora Mika começou a acelerar, ele não está indo direto, ele está ficando tão confiante de que está tudo bem’.

“A equipe realmente entrou em contato no rádio apenas para dizer: ‘Vamos cara, continue pressionando, vá em frente’ porque também é sobre o campeonato de construtores.

"Nunca se sabe; pode ser uma situação assim quando faltam 15 voltas, você está liderando um GP por, digamos, muitos, muitos segundos, e você está pensando: ‘Oh, eu só tenho que terminar a corrida agora’.

“Mas e se você furar o pneu, dessa forma você deve vir trocar os pneus? Portanto, você precisa aumentar a diferença constantemente para seus concorrentes, dessa forma, se algo der errado, você ainda poderá sair na frente de seus concorrentes quando fizer o pitstop.

“É trabalho em equipe; a equipe tem que aconselhar você e o humano, quando o piloto está dirigindo e é o último grande prêmio e você está liderando um grande prêmio e você sabe que vai ganhar o campeonato, você automaticamente começa a pensar, 'Eu tenho que desacelerar um pouco para economizar o motor, assim o motor não quebra, a caixa de câmbio não quebra, dirigir um pouco mais devagar para não cometer um erro de direção'.

“Mas não é a coisa certa a fazer; como eu disse, pode haver alguns detritos na pista causando algum problema, então a equipe, que é o trabalho em equipe, aconselhando um piloto a não desacelerar, é um fator muito importante.”

Questionado se conquistar o título o mais rápido possível tiraria a pressão de Verstappen e o deixaria mais confortável em relação ao que passou no ano passado. “100%. Ele definitivamente terá tempo para, fisicamente, começar a se preparar para o próximo ano. Quando você está constantemente sob pressão, é incrível o quanto você está gastando energia.

“E é por isso que nesse tipo de momento em que você sabe que é campeão do mundo, você pode colocar sua mente já [à vontade e dizer] 'OK, OK, agora posso relaxar, posso começar a treinar' e começar psicologicamente e fisicamente já treinando para a próxima temporada", finalizou Hakkienen.

