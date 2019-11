Valtteri Bottas foi o mais rápido do primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. O finlandês que anotou 1min36s967 foi seguido por Max Verstappen, que fechou 0s535 atrás do adversário da Mercedes. O top-6 foi completado por Lewis Hamilton, Alex Albon, Sebastian Vettel e Romain Grosjean.

Entre os destaques da primeira atividade do fim de semana, estão a confirmação da punição que será aplicada a Bottas pela troca do motor, o que significa que o vice-campeão mundial largará no fim grid e a 'novidade' apresentada pelo campeão deste ano, Hamilton, que aproveitou a sessão para desfilar com o #1 em seu carro, substituindo o #44 temporariamente.

O treino:

Único a registrar volta rápida nos primeiros 15 minutos de treino foi Charles Leclerc, que fechou sua volta em 1min40s298, que depois desse período foi superado por Valtteri Bottas, que anotou 1min37s975. No entanto, as equipes mantiveram atividades tímidas até o cronômetro chegar à 30 minutos de sessão.

Bottas melhorou seu tempo duas vezes e a maior ameaça ao finlandês vinha da Red Bull de Max Verstappen. Com pouco mais de 50 minutos restantes, Hamilton superou a marca do companheiro, fazendo 1min37s591. Logo após assumir a liderança, o hexacampeão teve um problema em seu motor e recolheu o carro aos boxes, voltando à pista apenas no fim do treino.

Minutos depois, o finlandês da Mercedes voltou a liderar, com 1min36s957. Quando faltavam 30 minutos para o fim do treino, a Renault de Daniel Ricciardo apresentou um problema e ficou parado na curva que dá acesso à reta, o que causou uma bandeira vermelha.

Quando faltavam 2 minutos para o fim do treino, Sebastian Vettel perdeu o controle do carro e colidiu contra a barreira de proteção, causando a bandeira vermelha que encerrou o treino da manhã de sexta em Abu Dhabi, no momento em que os pilotos das equipes de ponta se preparavam para fazer voltas rápidas.

Veja o resultado completo do TL1 em Yas Marina:

Confira todos os vencedores do GP de Abu Dhabi:

