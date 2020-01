A década da Fórmula 1: Duas hegemonias e baixa competitividade

Preparamos um especial relembrando os campeões da última década da Fórmula 1. O período começou com a consolidação da Red Bull e terminou com o império da Mercedes. De 2010 a 2019 os fãs acompanharam as transformações da categoria e viram o número de pilotos com chances de vitórias e títulos ser reduzido.

Depois de anos de disputas emocionantes após a era Michael Schumacher, a década* começou com grandes expectativas. Fernando Alonso chegava à Ferrari como novo líder da escuderia, Lewis Hamilton buscava o bicampeonato, enquanto Felipe Massa e Rubens Barrichello faziam os fãs brasileiros sonharem. Pouco disso se concretizou.

O que realmente tivemos foram duas hegemonias esmagadoras. Primeiro a de Sebastian Vettel e Red Bull, e depois a de Lewis Hamilton e Mercedes. O único a quebrar a invencibilidade dos dois pilotos foi Nico Rosberg, que faturou o mundial de 2016, também de Mercedes.

A década terminou com o menor número de pilotos vencedores em toda a história, apenas 12 subiram ao ponto mais alto do pódio: Alonso, Hamilton, Vettel, Kimi Raikkonen, Mark Webber, Jenson Button, Rosberg, Pastor Maldonado, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Valtteri Bottas e Charles Leclerc.

Relembre os campeões dos últimos dez anos da Fórmula 1:

Vale lembrar que como a primeira temporada da Fórmula 1 foi disputada em 1950, as décadas da categoria se encerram nos anos terminados em nove (1959, 1969 e etc). Por isso, apesar da década se encerrar oficialmente ao fim de 2020, a modalidade teve seu período de dez anos encerrado em 2019.