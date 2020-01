O ano de 2019 ficará manchado para sempre pela morte de Anthoine Hubert na Fórmula 2, categoria que adota praticamente todos os equipamentos e procedimentos de segurança da Fórmula 1. Além do francês, o esporte a motor teve outras vítimas ao longo do último ano.

Nos primórdios do automobilismo, assumia-se que a morte era um risco inerente. À medida que essa mentalidade foi mudando, dispositivos e procedimentos foram adotados, o que reduziu muito o número de fatalidades. O Motorsport.com preparou um especial para relembrar a evolução da segurança na F1. Apesar de avançada, ainda não é perfeita. Mas os ganhos foram consideráveis com o passar dos anos, como você confere abaixo:

Galeria Lista 1950: No início, a segurança não era importante 1 / 30 Foto de: LAT Images Os carros eram projetados exclusivamente para a velocidade, com motores dianteiros e freios a tambor - não havia sequer apoio médico ou resgate de prontidão. 1955: Freios a disco são introduzidos 2 / 30 Foto de: Giorgio Piola Mais resistentes e com resposta mais rápida, os dispositivos foram sendo incorporados pouco a pouco pelas equipes. 1955: Surge o primeiro carro de motor traseiro 3 / 30 A mudança trouxe mais equilíbrio aos carros e aumentou a segurança em acidentes. 1961: 'Santantônios' são implantados nos carros 4 / 30 Foto de: David Phipps O santantônio, ou arco de segurança, fornece proteção contra esmagamento em capotagens, mas não teve qualquer padronização até 1968. 1963: Roupas a prova de chamas e outras mudanças 5 / 30 Foto de: LAT Images As roupas resistentes ao fogo foram apenas parte do que mudou naquele ano. Os cockpits foram redesenhados para facilitar a saída dos pilotos e os tanques de combustíveis se tornaram mais seguros. 1963: Bandeiras de sinalização 6 / 30 Foto de: LAT Images Além das proteções contra incêndios, a FIA assumiu a responsabilidade pela segurança dos autódromos e introduziu a sinalização por bandeiras. 1968: Surgem os capacetes fechados 7 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Dan Gurney, da McLaren, foi o primeiro piloto na história a usar um capacete totalmente fechado e com viseira. 1970: Padronização nas distâncias das cercas e adoção de muros nos boxes 8 / 30 Foto de: LAT Images Naquele ano, a FIA passou a exigir as barreiras duplas de proteção e um muro separando a reta de largada dos boxes, além de padronizar a distância das cercas para os espectadores em três metros. 1972: Cinto de segurança de seis pontos se torna obrigatório 9 / 30 Foto de: XPB Images O cinto era opcional e não tinha um padrão até 1972. Um ano antes, foi criada uma regra para obrigar que os carros permitissem o resgate os pilotos mais rapidamente. 1975: Equipes de resgate presentes nos autódromos 10 / 30 Foto de: XPB Images Naquele ano foi criada a regra que obriga a presença de paramédicos, médicos, um centro de saúde e uma unidade de ressuscitação nos circuitos, além da elaboração de planos de treinamentos. 1977: Caixa de brita é padronizada 11 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Até então as áreas de escape não tinham padrão. Brita favorece a desaceleração e evita capotagens. 1977: A padronização dos capacetes 12 / 30 Foto de: Autocourse Depois de 27 anos, a F1 finalmente definiu os critérios e características construtivas dos capacetes. 1985: Testes de impacto se tornam obrigatórios 13 / 30 Foto de: Lotus F1 Team Outras medidas adotadas entre 1978 e 1985 foram a exigência da super-licença para pilotar, o aumento das exigências das roupas anti-chamas, a expansão da célula de sobrevivência para proteger os pés dos pilotos e a mudança de posição dos tanques de combustível. 1986: Presença obrigatória de helicóptero de resgate 14 / 30 Foto de: XPB Images Até então o veículo aéreo era opcional e os resgates dependiam de ambulâncias. 1990: Volantes removíveis 15 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Os voltantes removíveis foram introduzidos para facilitar saída dos pilotos dos carros. 1990: Treinamento obrigatório de resgate 16 / 30 Foto de: LAT Images Pilotos passaram a ser treinados para conseguirem sair rapidamente dos carros. Em 1998, a FIA passou a aplicar um teste de saída em no máximo 10 segundos. 1992: Safety car se torna obrigatório 17 / 30 Foto de: LAT Images O carro de segurança já havia surgido no GP de Portugal de 1984, após a iniciativa de Domingos Piedade, que usou sua influência na Mercedes para inaugurar a novidade. No entanto, sua invenção só se tornou obrigatória em 1992. 1994: Roupas anti-chama para os mecânicos 18 / 30 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Roupas resistentes ao fogo se tornam obrigatórias para mecânicos de reabastecimento. Até aquele ano, toda a equipe podia usar camisas de manga curta. 1994: Roupas anti-chama para os mecânicos 19 / 30 Foto de: XPB Images Depois da mudança, roupas e procedimentos de reabastecimento passaram por mais mudanças para tornar a prática menos perigosa. 1994: Mortes de Senna e Ratzenberger causam mudanças 20 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images A FIA analisou e decidiu modificar 27 curvas nos circuitos da F1 por medidas de segurança. As barreiras de pneus passaram a ser testadas e padronizadas. A velocidade dentro dos boxes foi reduzida de 120 km/h para 80 km/h. A produção dos capacetes passou a ser inspecionada mais rigorosamente. 1996: Altura do cockpit é alterada 21 / 30 Foto de: LAT Images Após os acidentes de Senna e Ratzenberger, a FIA aumentou a altura mínima da área ao redor da cabeça do piloto - veja como o piloto ficava exposto em 1994 1996: Altura do cockpit é alterada 22 / 30 Foto de: LAT Images E agora como ficou após a alteração. Atualmente as proteções laterais são ainda mais altas e resistentes. Os testes de impacto também se tornaram mais rigorosos e passaram a incluir choques laterais. 1999: Rodas são presas por tiras especiais 23 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Também motivada por acidentes de Ímola, as rodas passaram a possuir uma fita de segurança para evitar que pneu e suspensão se choquem contra o piloto. Veja como a roda se soltava antes da alteração. 1999: Rodas são presas por tiras especiais 24 / 30 Foto de: XPB Images E veja como a fita mantém a roda e elementos da suspensão presos. Medida funciona na maioria dos acidentes, apesar de ainda ser possível o desprendimento total. 1999: Novas áreas de escape com asfalto 25 / 30 Foto de: XPB Images A FIA passou a substituir a brita por asfalto abrasivo e tarmac nas áreas de escape, principalmente nas curvas de alta. 2001: Bandeira azul para carros lentos 26 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Passou a ser obrigatório que os pilotos que estão lentos ou que estão uma volta atrás cedam espaço para os carros mais velozes. Bandeira azul foi introduzida para sinalizar aos pilotos quando devem seguir a regra. 2003: A introdução do Hans 27 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Desenvolvido nos anos 80, o Hans serve para evitar dano cervical na desaceleração dos carros durante os impactos, evitando que a cabeça e pescoço se movimentem sem o restante do corpo. 2003: A introdução do Hans 28 / 30 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch O dispositivo passou a ser estudado pela F1 após as mortes de Roland Ratzenberger e Ayrton Senna em Ímola. 2018: Halo aumenta proteção da cabeça 29 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Halo foi pensado como solução após as mortes de Jules Bianchi na Fórmula 1 e de Justin Wilson na IndyCar. 2018: Halo salva a vida de Charles Leclerc 30 / 30 Foto de: FIA Poucos meses após sua introdução, o halo salvou a vida de Leclerc, que foi atropelado pelo carro desgovernado de Fernando Alonso no GP da Bélgica.

O ano chega ao fim e com ele uma temporada agitada no esporte a motor, sendo em duas ou quatro rodas.

