Bottas revela falsa promessa da Audi para continuar na F1

Valtteri Bottas terminou a temporada de 2024 da Fórmula 1 desolado e claramente chateado por seu nome ter sido completamente descartado pela Sauber/Audi para 2025. A fabricante alemã optou por Gabriel Bortoleto ao lado de Nico Hulkenberg enquanto se prepara para a transição que acontecerá em 2026.

Em recente entrevista ao RacingNews365, o piloto detalhou como foram as negociações e em que momento notou que sua carreira estava chegando ao fim.

O finlandês é presença regular no grid da F1 desde 2013, quando começou a correr com a Williams. Agora, sem assento principal, Bottas precisou se contentar como piloto reserva da Mercedes para a próxima temporada.

Porém, esse não era o futuro que ele esperava, já que, segundo o mesmo, ele firmou um contrato verbal com Mattia Binotto de que continuaria no assento que ocupava na Sauber.

"Chegando ao fim do meu contrato, comecei a ter muitas dúvidas sobre o futuro, mas sempre tive muita confiança de que estaria no grid [de 2025], porque era assim que parecia".

"Para o conselho da Audi, decisões como os pilotos para o futuro precisarão passar por eles, e algumas pessoas realmente me queriam, mas algumas pessoas queriam uma mudança e trazer um piloto jovem".

"Foi difícil porque sempre recebi a indicação, especialmente quando Mattia entrou, de que eu seria o pilar do projeto, então foi difícil me lançar 100% em outra coisa porque me prometeram que eu teria um assento".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O piloto confessou que, mesmo com a promessa, ele continuou negociando com outros times, mantendo suas opções abertas no caso dos planos não se seguirem.

"É claro que você ainda quer dar uma olhada, mas não pode se comprometer com nada, então eu fiquei apenas esperando: 'Ok, quando assinamos?' e isso se tornou uma pergunta semanal, embora tudo estivesse acertado e pronto no papel".

"Quando isso foi adiado, eu meio que entendi: 'Ok, há algo acontecendo aqui e não vai ser bom para mim'".

Bottas confessou que teve conversas sérias com a Williams, para retornar ao local onde começou, mas com o andar das negociações com Carlos Sainz, o finlandês foi deixado de lado.

"Então isso não aconteceu por causa do Carlos e do que ele traz para a equipe em termos de ganhos financeiros, e então eu fiquei com esse projeto [Audi] e teria sido legal, mas acho que as pessoas mais importantes, lá em cima, acharam que uma mudança era necessária, incluindo os pilotos".

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!