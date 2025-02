Lewis Hamilton despediu-se da Mercedes, depois de doze anos e 14 títulos com a equipe da fabricante alemã na Fórmula 1 - seis troféus de pilotos e 8 de construtores - , com uma obra de arte especial, da qual todos os mais de três mil funcionários receberam uma cópia.

O heptacampeão contratou o renomado artista de automobilismo Paul Oz para criar uma pintura do carro de corrida de 2019 de Hamilton em Mônaco. O artista já criou obras de arte para pilotos lendários, como Bruce McLaren, Ayrton Senna e James Hunt.

A pintura a óleo original está alojada na sede de Brackley, enquanto todos os três mil funcionários da equipe receberam uma cópia personalizada.

A pintura captura um momento especial no tempo: o GP de Mônaco de 2019, poucos dias após a morte de Niki Lauda. A Mercedes prestou homenagem ao seu ex-consultor com uma auréola vermelha. Lauda desempenhou um papel fundamental no contrato de 2013 de Hamilton com as 'flechas de prata'.

Oz compartilhou os detalhes em uma postagem no Instagram que foi excluída: "O pedido explícito de Hamilton foi para que eu me concentrasse no carro. Escolhi a foto de Mônaco, onde Lewis fez a pole position e dominou a corrida".

O gesto de Hamilton é particularmente significativo, pois é uma forma de agradecer não apenas à equipe de gerenciamento, mas a todos na equipe pelo trabalho conjunto nos últimos 12 anos.

