Charles Leclerc 'deu o troco' em Lewis Hamilton e foi o mais veloz no segundo e último dia de testes de pneus de Fórmula 1 da Pirelli no circuito de Barcelona-Catalunha, que também contou com a presença de Oscar Piastri, da McLaren.

No primeiro dia de testes em Montmeló, com a SF-24 da Ferrari e a MCL60 da McLaren, Hamilton 'superou' Leclerc, mas Lando Norris foi o mais veloz da sessão. Na quarta-feira (5), a McLaren trocou o piloto que testou os compostos para o desenvolvimento dos pneus de 2026.

Ambos os carros foram adaptados para se adequarem aos protótipos de pneus projetados com base nos novos regulamentos técnicos que entrarão em vigor no próximo ano, sendo mais estreitos do que os atuais em 25 milímetros na dianteira e 30 na traseira.

No total, 300 voltas foram completadas na quarta: 74 por Leclerc, que marcou 1min14s971 como tempo mais rápido; 74 por Hamilton, cravando 1min16s759; e 152 por Piastri, com 1min15s815.

Importante afirmar que tais tempos não tem significado real, considerando os diferentes programas de trabalho realizados para a Pirelli pelas duas equipes.

"Foi uma sessão muito útil, especialmente quando se tratou de fornecer uma comparação entre as várias construções diferentes para a próxima temporada, bem como experimentar alguns compostos da extremidade mais dura da gama", comentou o Chefe de Automobilismo da Pirelli, Mario Isola.

"O circuito de Barcelona é conhecido como um dos mais exigentes para os pneus em termos de energia exercida e degradação, portanto, as informações que coletamos nesses dois dias movimentados serão muito importantes para o desenvolvimento futuro dessa geração de pneus"

"É um início de ano realmente exigente, com quatro sessões de teste antes mesmo do início da temporada, e quero agradecer a todas as equipes que estão trabalhando conosco, pois sabemos o quanto elas estão ocupadas no momento".

Na próxima semana, a Pirelli irá realizar para dois dias de testes no circuito de Jerez de la Frontera, ainda na Espanha, nos dias 13 e 14 de fevereiro. A Alpine participará dos dois dias, enquanto a McLaren e a Mercedes farão um dia cada.

O teste final da pré-temporada será realizado no circuito de Sakhir, no Bahrein, nos dias 2 e 3 de março, com a Alpine e a Williams correndo nos dois dias.

Esse mesmo local sediará o único teste de três dias, quando todas as equipes correrão com seus carros 2025 antes da rodada de abertura, o GP da Austrália.

