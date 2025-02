A Fórmula 1 está acordando das férias e logo estará no Bahrein para a pré-temporada oficial. No entanto, pela primeira vez desde 2021, o Circuito de Sakhir não será imediatamente o palco da corrida de abertura.

O circuito servirá apenas como cenário para três dias de testes - de quarta-feira, 26 de fevereiro, a sexta-feira, 28 de fevereiro - após os quais a F1 seguirá para a Austrália para a corrida em Albert Park.

Os dias de teste têm como objetivo principal reunir as informações necessárias antes do início da temporada, já que os testes com a competição em andamento não são mais possíveis. Assim, as equipes querem confirmar no Bahrein que seu carro é confiável e tem desempenho suficiente para ser competitivo.

Ao mesmo tempo, as equipes não querem colocar todas as cartas na mesa ainda. Afinal de contas, se uma equipe for claramente a mais rápida, as equipes logo tentarão copiar algumas peças. Obviamente, isso não está fora de questão, mas quanto mais tempo essa vantagem puder ser mantida, melhor.

Então, até que ponto esses tempos de volta significam alguma coisa? De certa forma, é claro, isso mostra que a equipe fez bem a lição de casa e que os tempos de volta - dadas as condições - saem facilmente do carro.

Quando uma equipe enfrenta problemas, como a Alpine em 2024, isso também fica evidente nos tempos de volta. Pierre Gasly e Esteban Ocon enfrentaram um fim de semana de estreia difícil uma semana depois.

Observando os tempos mais rápidos dos dias de teste desde 2012 e os tempos de pole position nos mesmos circuitos, é impressionante que em apenas cinco dos 13 casos a equipe mais rápida dos dias de teste também foi a mais rápida na classificação. Portanto, na maioria das vezes, a equipe mais rápida nos dias de teste não é a mais rápida depois.

Ano Circuito Piloto Equipe Tempo de teste mais rápido Piloto Equipe Tempo da pole 2024 Bahrein Carlos Sainz Ferrari 1m29.921s Max Verstappen Red Bull 1m29.179s 2023 Bahrein Sergio Pérez Red Bull 1m30.305s Max Verstappen Red Bull 1m29.708s 2022 Bahrein Max Verstappen Red Bull 1m31.720s Charles Leclerc Ferrari 1m30.558s 2021 Bahrein Max Verstappen Red Bull 1m28.960s Max Verstappen Red Bull 1m28.997s 2020 Barcelona Valtteri Bottas Mercedes 1m15.732s Lewis Hamilton Mercedes 1m15.584s 2019 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m16.221s Valtteri Bottas Mercedes 1m15.406s 2018 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m17,182s Lewis Hamilton Mercedes 1m16.173s 2017 Barcelona Kimi Räikkönen Ferrari 1m18.634s Lewis Hamilton Mercedes 1m19.149s 2016 Barcelona Kimi Räikkönen Ferrari 1m22.765s Lewis Hamilton Mercedes 1m22,000s 2015 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m22.792s Nico Rosberg Mercedes 1m24.681s 2014 Bahrein Felipe Massa Williams 1m33.258s Nico Rosberg Mercedes 1m33.185s 2013 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m20.130s Nico Rosberg Mercedes 1m20.718s 2012 Barcelona Kimi Räikkönen Lotus 1m22.030s Pastor Maldonado Williams 1m22.285s

Em alguns casos, como 2012, 2014, 2020 e 2021, houve uma diferença muito pequena entre os tempos de volta do dia de teste e o tempo da pole. Em outros casos, os saltos foram muito maiores, por exemplo, em 2018 e 2022. O que também é notável é que, entre 2016 e 2019, a Mercedes fez a pole, enquanto a Ferrari foi a mais rápida nos dias de teste todas as vezes.

Isso pode apontar para um fenômeno bem conhecido durante os dias de teste: a escondida de jogo. As equipes querem ficar fora do radar, por exemplo, pilotando com uma configuração de motor mais baixa do que farão durante a temporada.

Ao mesmo tempo, deve-se observar também que as equipes naquela época ainda tinham o infame "modo de festa", que permitia que o motor fosse aumentado consideravelmente na classificação, enquanto nas corridas um modo mais seguro poderia ser ativado com um desempenho um pouco menor. No entanto, desde o GP da Itália de 2020, esse 'modo festa' não é mais permitido.

E quanto aos tempos individuais dos pilotos? Também nesse caso, a visão geral de 2012 é clara: apenas duas vezes o homem mais rápido dos dias de teste levou o título no mesmo ano. Em ambos os casos - 2021 e 2022 - foi Verstappen.

Em apenas três casos, o piloto mais rápido do teste de inverno também conseguiu conquistar a pole position no mesmo circuito, dois dos quais foram Nico Rosberg (2013 e 2015). Portanto, nesse sentido, as estatísticas não falam necessariamente a favor do piloto mais rápido dos dias de teste.

Em que prestar atenção especial nos dias de teste?

Portanto, os tempos de volta nos dias de teste certamente não dizem tudo, o que tem a ver com vários fatores. Um deles é que todas as equipes elaboraram programas diferentes, pois cada uma terá suas próprias prioridades. Na Haas, por exemplo, eles se concentraram principalmente em corridas mais longas em 2024, pois queriam lidar com o desgaste dos pneus após a difícil temporada de 2023. Outras equipes podem se concentrar mais em medir o arrasto ou a confiabilidade do carro.

Isso também significa que as equipes correrão regularmente com diferentes níveis de combustível, mas esses níveis são conhecidos apenas por eles mesmos. Dessa forma, a concorrência não pode saber exatamente o que uma equipe tem feito.

As posições do motor e as elevações antes das curvas para economizar combustível - e disfarçar a velocidade real - podem dificultar a leitura correta dos dados. No entanto, as equipes podem usar os dados do GPS para ver a velocidade dos outros carros nas curvas, o que pode dar uma indicação inicial dos pontos mais fortes e mais fracos de um carro.

O que também afeta esses tempos de volta são os pneus. De fato, para os dias de teste, a fornecedora de pneus Pirelli está trazendo todos os compostos possíveis, com as equipes podendo selecionar quantos de cada conjunto desejam - com um máximo de 35 conjuntos de pneus para os três dias de teste.

Portanto, pode ser o composto de pneu mais macio, o composto de pneu mais duro e tudo o que estiver entre eles. Isso também significa que as equipes podem usar compostos de pneus durante os dias de teste que não serão usados durante o fim de semana do GP. De fato, nos últimos anos, para a corrida no Bahrein, a Pirelli levou o C1, o C2 e o C3 - os três compostos mais duros.

Afinal de contas, o asfalto lá é bastante áspero e, portanto, os pneus se desgastam mais rapidamente, mas nos dias de teste o C4 e o C5 também podem ser usados. Carlos Sainz, por exemplo, estabeleceu o tempo mais rápido dos dias de teste no ano passado, mas o fez com o pneu C4. O mesmo vale para Sergio Pérez em 2023, enquanto Max Verstappen fez o tempo mais rápido com o pneu C5 em 2022.

Por extensão, deve-se prestar atenção também ao tempo da volta mais rápida dos dias de teste. Em Barcelona, as diferenças de temperatura do asfalto foram relativamente pequenas, pois a temperatura máxima foi relativamente baixa, mas no Bahrein há uma diferença maior.

Isso se deve ao fato de que a sessão começa pela manhã e, depois disso, pode ficar bastante quente à tarde, enquanto as últimas horas dos dias de teste ocorrem ao pôr do sol. A pista esfria consideravelmente nessa hora, o que significa mais aderência. Portanto, nesses momentos, os tempos de volta também cairão - dependendo do programa da equipe, é claro.

Por fim, talvez um fator seja o mais importante para as equipes: tempos de volta consistentes. Uma volta rápida é boa para as estatísticas, mas, no final, é muito mais importante conseguir manter esse ritmo. Por exemplo, o Haas VF-23 foi rápido em uma volta, mas caiu bastante nas corridas, pois os pneus superaqueceram rapidamente.

Se você observar os tempos de volta dos dias de teste de 2024, verá que Max Verstappen fez algumas corridas muito consistentes com pouquíssima deterioração - e isso enquanto os tempos de volta também eram rápidos.

Em uma sessão com o pneu C3, o holandês ficou dentro de dois décimos de segundo de seus tempos por 11 voltas seguidas. De qualquer forma, é mais provável que as equipes fiquem chocadas com competidores que conseguem apresentar esse tipo de desempenho do que com competidores que fazem uma volta rápida com o pneu mais macio no melhor momento do dia.

