Vencedora da seletiva Girls on Track da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e representante da Ferrari Driver Academy, a pilota brasileira Aurélia Nobels foi recentemente confirmada no grid da temporada da F1 Academy, categoria de base no caminho até a Fórmula 1 com grid 100% feminino. Aurélia será a competidora mais jovem no grid e disputará a temporada contra grandes nomes entre as principais pilotas do automobilismo mundial.

Nobels foi confirmada pela tradicional equipe ART Grand Prix. Motivada com a experiência, Aurélia, que também tem nacionalidade belga, considera que está no momento perfeito da carreira para entrar na F1 Academy, uma vez que a categoria é considerada um degrau entre a Fórmula 4 e a Fórmula 3. A vencedora da competição garante vaga direta na temporada 2025 do Mundial de F3 com todos os custos pagos.

O editor recomenda: Fórmula 1 Ferrari confirma que Câmara e Nobels seguem na Academia em 2024

Em um formato extremamente desafiador, com poucos treinos e período curto de adaptação, a categoria estará presente em sete finais de semana da F1, o grande objetivo das competidoras. A primeira etapa será entre os dias 7 e 9 de março no Autódromo de Jeddah, na Arábia Saudita. A F1 Academy ainda passará por Miami, Espanha, Holanda, Singapura, Catar e pela grande final em Abu Dhabi.

Nobels retorna oficialmente às pistas após disputar duas etapas da F4 dos Emirados Árabes Unidos em janeiro, em Abu Dhabi. Com saldo positivo e novamente muito aprendizado, a pilota segue com altas expectativas para a estreia na F1 Academy no início do próximo mês.

“Estou muito feliz com o anúncio oficial e acredito que vai ser uma grande experiência com um grid muito forte e competitivo. Muito animada também em dividir o final de semana com a F1 e competir nas principais pistas do mundo”, disse a representante do Brasil, que também correu na F4 brasileira.

Motorsport Business #10 – DENER PIRES conta segredo do sucesso da PORSCHE CUP em relato EMOCIONANTE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #270 - Fatores externos podem ofuscar pré-temporada da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!