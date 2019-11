Quem chegar um pouco mais cedo no Autódromo de Interlagos para o GP do Brasil de F1 no dia 17 de novembro, às 12h05, acompanhará um momento que promete emocionar os corações de quem estiver no local. Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna, com passagem na F1 de 2010 a 2012, dará algumas voltas com o McLaren MP4/4, protagonista do primeiro título mundial do brasileiro, em 1988.

O modelo dominou a temporada de 1988, com 15 vitórias em 16 corridas, sendo oito triunfos de Senna e sete de Alain Prost. Durante todo o fim de semana do GP do Brasil o carro estará exposto no setor H do Autódromo de Interlagos.

Não será a primeira vez que Bruno fará algum tipo de demonstração com o carro do tio, sendo a última vez no tradicional festival de Goddwood.

No próximo sábado, também em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, será realizada uma série de eventos, marcando a chegada da prova da F1 no Brasil, além de lembrar o legado de Senna, cuja morte completou 25 anos de 2019. Pietro Fittipaldi e Felipe Massa devem fazer demonstrações com outros míticos carros de Senna, como o Toleman de 1984 e o Lotus de 1985.

