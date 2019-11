Enquanto Valtteri Bottas voava na pista de Austin para quebrar o recorde do Circuito das Américas e conquistar a pole position do GP dos Estados Unidos, Lewis Hamilton lutava com seu Mercedes para ficar com o decepcionante quinto lugar do grid de largada.

Mas as razões das dificuldades do britânico só vieram à tona quando ele voltou para o box depois do Q3, quando os mecânicos encontraram a tampa de um botão rotativo (abaixo, seta vermelha) solta.

O chefe de estratégia da Mercedes, James Vowles, disse no relatório pós-corrida da equipe: "Sob a mão direita, há um botão de rotativo que ajusta a frenagem do motor. Normalmente, ele tem uma guarda, e o que aconteceu é que a guarda foi acidentalmente retirada. Toda vez que Hamilton girava o volante, ele mudava acidentalmente a frenagem do motor, o que fazia com que perdesse desempenho no fim da volta.”

"Os mecânicos viram o problema imediatamente no segundo em que o carro voltou, mas obviamente a primeira volta foi comprometida".

Mercedes AMG F1 W09 steering Photo by: Mercedes AMG

Enquanto o problema era resolvido para a segunda volta de Hamilton, as condições da pista não estavam tão boas, fazendo com que ele não conseguisse melhorar seu tempo.

"Na volta seguinte, você podia ver todo mundo indo mais devagar, a pista realmente piorou um pouco, com pequenas mudanças de vento, de temperatura e Lewis não conseguiu competir na frente, selando finalmente a quinta posição no grid".

Hamilton se recuperou rapidamente de seus problemas da classificação para lutar pela vitória com Bottas na corrida. E apesar de ter perdido nessa batalha, o segundo lugar foi suficiente para selar o hexacampeonato de pilotos.

Imagens do GP dos EUA, que consagrou hexa de Hamilton