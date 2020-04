Button não cita Massa e Barrichello em seu top-6 de rivais na F1

Ex-companheiro de Rubens Barrichello na Honda e na Brawn GP e concorrente de Felipe Massa na melhor fase do ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, o britânico Jenson Button não incluiu os brasileiros em seu top-6 de rivais na categoria máxima do automobilismo mundial.

Campeão da F1 pela Brawn em 2009, Button passou 17 anos na elite do esporte a motor mundial e venceu 15 GPs. Além das passagens pela Honda e pelo time com o qual conquistou o título, o britânico ainda correu por Williams, Benetton, Renault, BAR e McLaren.

"Eu sempre sofri para fazer uma lista com menos que seis [maiores pilotos da F1]. Serão seis da época em que eu corria, porque é o único jeito que posso julgar alguém, tendo dividido as pistas com essa pessoa", explicou Button à Sky Sports.

"Sempre achei complicado comparar alguém como Juan Manuel Fangio com Lewis Hamilton, por exemplo. São décadas de diferença. Mas eu começaria com com Lewis e Alonso. Fui companheiro dos dois e ambos são imensamente talentosos em diferentes aspectos", afirmou

Button foi companheiro de Hamilton na McLaren entre 2010 e 2012. Já a parceria com Alonso se deu na mesma equipe entre 2015 e 2016. Em 2017, o britânico teve ano "sabático", exceto pelo GP de Mônaco. A aposentadoria definitiva veio em 2018. Relembre seus carros na F1:

Galeria Lista 1999: Teste com a Prost 1 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Teste com a Prost 2 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Teste com a Prost 3 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2000: Williams 4 / 62 Foto de: BMW AG 2000: Williams 5 / 62 Foto de: BMW AG 2000: Williams 6 / 62 Foto de: BMW AG 2001: Benetton 7 / 62 Foto de: Benetton Formula 2001: Benetton 8 / 62 Foto de: Benetton Formula 2001: Benetton 9 / 62 Foto de: Benetton Formula 2002: Renault 10 / 62 Foto de: Renault F1 2002: Renault 11 / 62 Foto de: LAT Images 2002: Renault 12 / 62 Foto de: XPB Images 2002: Teste com a BAR 13 / 62 Foto de: Honda GP 2002: Teste com a BAR 14 / 62 Foto de: British American Racing 2002: Teste com a BAR 15 / 62 Foto de: James Moy 2003: BAR 16 / 62 Foto de: LAT Images 2003: BAR 17 / 62 Foto de: Michael Kim 2003: Teste com a BAR 18 / 62 Foto de: LAT Images 2003: Teste com a BAR 19 / 62 Foto de: LAT Images 2003: Teste com a BAR 20 / 62 Foto de: LAT Images 2004: BAR 21 / 62 Foto de: LAT Images 2004: BAR 22 / 62 Foto de: Lyndon McNeil 2004: Teste com a BAR 23 / 62 Foto de: LAT Images 2004: Teste com a BAR 24 / 62 Foto de: LAT Images 2004: Teste com a BAR 25 / 62 Foto de: David Lopez 2005: BAR 26 / 62 Foto de: XPB Images 2005: BAR 27 / 62 Foto de: XPB Images 2006: Honda 28 / 62 Foto de: XPB Images 2006: Honda 29 / 62 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2006: Honda 30 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007: Honda 31 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Honda 32 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Honda 33 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Teste com a Honda 34 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Teste com a Honda 35 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Teste com a Honda 36 / 62 Foto de: XPB Images 2008: Honda 37 / 62 Foto de: Edd Hartley 2008: Honda 38 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2008: Honda 39 / 62 Foto de: XPB Images 2009: Brawn 40 / 62 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2009: Brawn 41 / 62 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2009: Brawn 42 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: McLaren 43 / 62 Foto de: XPB Images 2010: McLaren 44 / 62 Foto de: XPB Images 2010: McLaren 45 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2011: McLaren 46 / 62 Foto de: XPB Images 2011: McLaren 47 / 62 Foto de: XPB Images 2011: McLaren 48 / 62 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: McLaren 49 / 62 Foto de: XPB Images 2012: McLaren 50 / 62 Foto de: XPB Images 2012: McLaren 51 / 62 Foto de: XPB Images 2013: McLaren 52 / 62 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2013: McLaren 53 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: McLaren 54 / 62 Foto de: XPB Images 2014: McLaren 55 / 62 Foto de: XPB Images 2014: McLaren 56 / 62 Foto de: LAT Images 2015: McLaren 57 / 62 Foto de: XPB Images 2015: McLaren 58 / 62 Foto de: XPB Images 2015: McLaren 59 / 62 Foto de: XPB Images 2016: McLaren 60 / 62 2016: McLaren 61 / 62 2016: McLaren 62 / 62 Foto de: XPB Images

"Em seguida, Sebastian Vettel, porque conquistar quatro títulos seguidos é para poucos. Ele está sofrendo um pouco agora e cometeu erros bobos contra um companheiro muito talentoso, mas acho que isso fará dele um piloto melhor", seguiu.

"E depois, escolho Max Verstappen. Não corri contra ele por muitos anos, mas ver suas performances em condições adversas, como o Brasil em 2016, é de outro mundo. É incrível o que ele pode fazer com um carro".

"Os outros dois são dos meus primeiros dias na F1, que seriam Mika Hakkinen e, óbvio, o incrível Michael Schumacher", completou Button, que enfrentou Hakkinen nas últimas duas temporadas do finlandês na F1 e viu o pentacampeonato de Schumacher na categoria.

GALERIA: Relembre todos os campeões mundiais da história da F1

Galeria Lista Michael Schumacher - Sete títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 1 / 33 Foto de: Ercole Colombo Juan Manuel Fangio - Cinco títulos (1951, 1954, 1955, 1956, 1957) 2 / 33 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton - Seis títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019) 3 / 33 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Alain Prost - Quatro títulos (1985, 1986, 1989 e 1993) 4 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel - Quatro títulos (2010, 2011, 2012 e 2013) 5 / 33 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Jack Brabham - Três títulos (1959, 1960 e 1966) 6 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jackie Stewart - Três títulos (1969, 1971 e 1973) 7 / 33 Foto de: David Phipps Niki Lauda - Três títulos (1975, 1977 e 1984) 8 / 33 Foto de: LAT Images Nelson Piquet - Três títulos (1981, 1983 e 1987) 9 / 33 Foto de: LAT Images Ayrton Senna - Três títulos (1988, 1990 e 1991) 10 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Alberto Ascari - Dois títulos (1952 e 1953) 11 / 33 Foto de: Ferrari Media Center Jim Clark - Dois títulos (1963 e 1965) 12 / 33 Foto de: LAT Images Graham Hill - Dois títulos (1962 e 1968) 13 / 33 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi - Dois títulos (1972 e 1974) 14 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Hakkinen - Dois títulos (1998 e 1999) 15 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso - Dois títulos (2005 e 2006) 16 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Giuseppe Farina - Um título (1950) 17 / 33 Foto de: LAT Images Mike Hawthorn - Um título (1958) 18 / 33 Foto de: LAT Images Phil Hill - Um título (1961) 19 / 33 Foto de: LAT Images John Surtees - Um título (1964) 20 / 33 Foto de: LAT Images Denny Hulme - Um título (1967) 21 / 33 Foto de: LAT Images Jochen Rindt - Um título (1970) 22 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images James Hunt - Um título (1976) 23 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Mario Andretti - Um título (1978) 24 / 33 Foto de: Autocourse Jody Scheckter - Um título (1979) 25 / 33 Foto de: LAT Images Alan Jones - Um título (1980) 26 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Keke Rosberg - Um título (1982) 27 / 33 Foto de: LAT Images Nigel Mansell - Um título (1992) 28 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Damon Hill - Um título (1996) 29 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jacques Villeneuve - Um título (1997) 30 / 33 Foto de: LAT Images Kimi Raikkonen - Um título (2007) 31 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jenson Button - Um título (2009) 32 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Nico Rosberg - Um título (2016) 33 / 33 Foto de: Mercedes AMG

Top-5: Quem são os campeões mundiais mais irregulares da história da F1

PODCAST Motorsport.com: Senna realmente foi o melhor piloto da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.