Jenson Button não tem certeza sobre futuro na WEC

Jenson Button, que já foi campeão mundial de Fórmula 1, não quer se comprometer com seu futuro na World Endurance Championship (WEC), isso porque ele ainda não decidiu por quanto tempo continuará nas competições de automobilismo.

Os comentários do piloto marcam uma mudança de postura, que anteriormente tinha declarado que via o WEC como um programa para duas temporadas após retornar as pistas em tempo integral pela primeira vez em 2019.

Ao ser questionado se estava conversando com a equipe Jota sobre continuar na categoria até o próximo ano, quando ela irá se transformar na operação de fábrica da Cadillac, Button disse ao Motorsport.com: "Nós conversamos, sim. Então, vamos ver".

O ex-campeão da F1 deu uma reposta enigmática ao ser perguntado se está esperançoso sobre respostas positivas dessas discussões:

"Bem, isso depende do resultado que eu quero. Tenho certeza de que vou conseguir o resultado que quero. Não, vamos ver. É algo que estamos discutindo".

Quando questionado sobre se gostaria de permanecer no WEC no próximo ano, ele acrescentou: "Ah, isso é uma conversa diferente. Não posso dizer mais nada".

Foi então que o piloto deu aquela desconversada sobre o assunto e disse estar muito orgulhoso de tudo que a equipe conquistou ao longo da temporada, mas acredita que há muito que precisa ser feito para melhorar.

"Estou muito orgulhoso desta equipe pelo que fizeram este ano em um espaço tão curto e na categoria principal, mas há muito mais a ser alcançado".

"Trabalhar com um fabricante é um grande negócio. Um fabricante como a GM e a Cadillac é importante. Eles estão lá para vencer. O mais importante é Le Mans, mas também o campeonato mundial".

Desde a segunda de suas duas campanhas na série SUPER GT em 2019, Button fez aparições esporádicas em grande variedade de séries, incluindo NASCAR, IMSA SportsCar Championship e Extreme E.

Depois de competir em Le Mans em 2023 na entrada Garage 56 da Hendrick Motorsports com um carro Chevrolet Camaro LS1 NASCAR Cup modificado, ele se inscreveu para a temporada completa do WEC com a equipe de clientes Porsche expandida da Jota.

O campeão de F1 de 2009 mostrou um progresso impressionante desde o início da temporada no Qatar, há seis meses, garantindo o sexto lugar na etapa de Fuji, no último fim de semana, com os companheiros de equipe Phil Hanson e Oliver Rasmussen.

Além de seus principais compromissos no WEC, ele também corre com carros históricos por lazer e foi visto recentemente no Monterey Motorsports Reunion em Laguna Seca.

Button, que completará 45 anos em 2025, foi cauteloso sobre por quanto tempo continuará a competir no automobilismo de primeira linha como piloto profissional.

Questionado sobre seu futuro, ele disse: "Quer dizer, não sei, é uma questão complicada. Tenho uma família agora, não gostaria de correr seriamente por muitos anos mais".

"Sempre vou correr por diversão. Adoro correr com carros clássicos. Eles são muito mecânicos para mim, estou gostando muito disso. Portanto, sempre haverá um piloto dentro de mim que quer continuar correndo até os 50 anos. Mas isso não será profissionalmente".

A Jota, que até agora correu com carros Porsche 963 LMDh como cliente na classe Hypercar, assumirá o comando da equipe de fábrica da Cadillac no WEC, substituindo Chip Ganassi em 2025.

