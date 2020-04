Pedro Piquet revela regra de convivência que Nelson dá aos filhos

Em entrevista ao exclusiva ao Motorsport.com via live de Instagram, o brasileiro Pedro Piquet, que atualmente está na Fórmula 2, falou sobre a relação com o pai Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1.

O jovem piloto revelou que 'Nelsão' tem uma regra de convivência para manter os filhos unidos no cotidiano do lar. No vídeo abaixo, você confere qual é a determinação especial dada pelo patriarca do clã Piquet aos seus herdeiros.

"O mais legal que eu vou tentar levar para mim quando eu tiver a minha família é: ele preza muito a família estar unida, então acho que a única regra que ele impõe na casa é que o almoço é às 13h, o jantar é às 20h e todo mundo tem que estar na mesa", relata Pedro.

"Não existe isso de você comer no seu quarto e você até pode jantar fora, mas tenta jantar depois. Janta às 21h ou 21h30. E por que ele faz isso? Porque é a única hora do dia em que está todo mundo gente, há conversa, olhamos um na cara do outro".

"Porque durante o dia está todo mundo fazendo alguma coisa, fora de casa e tal. Então ele preza isso e, desde que me conheço por gente, isso acontece. E até hoje. E acho isso muito legal porque você mantém o contato com a sua família".

"E se isso não acontecer, esse jantar, esse ato de sentar e conversar, se isso não acontecer, o tempo acaba passando e você não tem mais contato com ninguém. Então é isso, é um cara que super preza a família estar junta, conversando, e ele faz isso há muitos anos", completou.

