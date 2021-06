Eternizar a trajetória de grandes nomes do esporte nacional e internacional por meio de obras de arte tem sido um dos pontos altos da carreira do artista catarinense Cainã Gartner nos últimos anos. Dentre obras que homenageiam atletas como Roger Federer, Acelino “Popó” de Freitas e o goleiro Cássio, um nome tem se destacado: Ayrton Senna.

Nesta terça-feira (22), ele lança mais uma série especial para os amantes do automobilismo e das artes: um trio de minicapacetes esculpidos à mão que representam os três campeonatos do piloto, de 1988, 1990 e 1991, em parceria com a Senna Brands, empresa criada pela família da lenda brasileira.

O trabalho é continuação de uma parceria com a marca, que trouxe em 2018 uma série especial com a réplica em escala real do "casco" usado pelo piloto na temporada de 1993. Já no início de maio, foi lançada a “Luva Senna Victory”, uma série especial de 41 unidades da luva utilizada pelo tricampeão esculpida em madeira.

Capacetes de Ayrton Senna esculpidos em madeira pelo artista Cainã Gartner; peças estão disponíveis

“É uma honra dar mais um passo nesta parceria e homenagear Ayrton Senna com mais obras de arte. Todo mundo certamente lembra dos capacetes dele e agora os amantes do automobilismo poderão ter uma réplica em suas casas”, avalia Cainã.

A coleção será comercializada pelo site www.cainastore.com.br e www.sennashop.com.br e parte do valor das vendas será revertida para os projetos do Instituto Ayrton Senna.

