Após o GP da França e ao observar a sequência de provas que a Fórmula 1 programou, a equipe do Motorsport.com analisou o que pode acontecer em um dos campeonatos mais disputados entre duas equipes dos últimos anos.

Quem poderá levar a melhor na Áustria, Inglaterra e Hungria? O vencedor de inverno pode ser o que vai comandar o restante da temporada? Confira o debate e opine!

