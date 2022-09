Carregar reprodutor de áudio

O GP de Singapura é um dos mais exigentes de toda a temporada 2022 da Fórmula 1, devido às altas temperaturas e a umidade excessiva presentes nas ruas do país. Por isso, tanto os monopostos quanto os pilotos, incluindo os mecânicos, se preparam bastante para o desafio físico.

No entanto, por vezes, por mais que antecipem as situações mais complicadas que encontram, as coisas dão errado, como aconteceu com Pierre Gasly no TL2 desta sexta-feira.

O piloto francês teve um grande susto. Quando estava prestes a entrar nos boxes depois de marcar o tempo que lhe valeu a 13ª posição, ele teve de escapar o mais rápido possível do seu AT03 devido a um incêndio que deflagrou logo acima da sua cabeça, em a barra estabilizadora. Os mecânicos empurravam o carro em direção à garagem, e da câmera de bordo podia-se ver a cara de espanto com que os membros perceberam as chamas.

Gasly conseguiu sair do cockpit com segurança. Um dos mecânicos agiu rapidamente para evitar que as chamas se espalhassem por todo o carro e pulverizou toda a área em chamas com um extintor de incêndio.

Apesar do incidente, a equipe de Faenza conseguiu consertar o carro e colocar o francês de volta à pista.

