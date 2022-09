Carregar reprodutor de áudio

Ocon e Alonso correm juntos na Alpine desde 2021 e estão entre as duplas mais próximas do grid da Fórmula 1 em termos de ritmo. Mas a parceria irá acabar nessa temporada, pois Alonso assinou com a Aston Martin para 2023.

Com seis corridas restantes este ano, Ocon tem 66 pontos no campeonato de pilotos em comparação com os 59 pontos de Alonso. Falando recentemente, Ocon disse que nenhum companheiro de equipe estava tão próximo de Alonso quanto ele e Hamilton.

"Vamos olhar para esta temporada. Estou 9-7 atrás de Fernando na classificação, e estou alguns pontos à frente na tabela. No ano passado estávamos empatados na classificação: 11-11. Se olharmos para a carreira de Fernando , Lewis é o único que pode chegar tão perto dele", disse Ocon. "Nós vemos que é [Hamilton]. Nenhum outro companheiro de equipe foi tão bom quanto eu." ele disse.

Depois que a Autosport compartilhou a notícia, o ex-companheiro de equipe de Alonso, Jenson Button, respondeu ao francês e disse que "não concordava" com a declaração.

Enquanto Button e Alonso foram companheiros de equipe na McLaren em 2015 e 2016, eles tiveram dois anos difíceis devido a problemas com o motor Honda. Button conseguiu terminar 2015 à frente de Alonso, mas no ano seguinte foi Alonso que ficou à frente.

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: