A temporada de Fórmula 1 de 2024 se encerrou em Abu Dhabi, mas ainda há muito o que se analisar do que pode ser extraídos dos dados dos carros, começando pelo fato de que o desempenho deles ficou acima das expectativas.

Um ponto também destacado pelos tempos de classificação em algumas das últimas rodadas da temporada, onde, de fato, graças a certos elementos, houve um salto maior em termos cronométricos do que o esperado não apenas pelas equipes, mas também pela Pirelli.

Falando durante o último fim de semana de pista do ano, de fato, a fabricante italiana de pneus explicou como as velocidades e melhorias registradas pelos carros de 2024, tanto em termos de tempos de volta quanto de picos de carga, acabaram sendo maiores do que o que havia sido simulado.

Todos os anos, de fato, a Pirelli recebe algumas simulações das equipes sobre o desempenho e o desenvolvimento esperados para a temporada seguinte, a fim de ter uma referência sobre quais serão as cargas nos pneus.

Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 e Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Além das simulações realizadas internamente, a fabricante utiliza os dados das próprias equipes para comparação, seja por meio de simulações de longa distância ou de relatórios mais precisos que são compartilhados algumas semanas antes de um GP.

Foi a partir da comparação dos dados esperados nessas simulações com os tempos e as cargas máximas registradas na pista que surgiram percepções particularmente interessantes.

"Nas últimas corridas, vimos um aumento maior [no desempenho] do que o esperado e vimos cargas muito altas, especialmente de duas ou três equipes", explica Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli, que claramente presta atenção especial a esses dados para entender o nível de carga que atua em cada pneu durante as corridas.

"A partir das simulações, normalmente temos uma para o final da temporada e outra para o meio do ano, e ninguém imaginava que veríamos esses níveis de carga. Esses níveis de carga estão muito além das expectativas".

O que tem sido surpreendente, além dos valores alcançados, é a curva de desenvolvimento seguida pelas equipes, porque se esperava que isso pudesse começar a desacelerar, enquanto, ao contrário, o desempenho cresceu em um ritmo importante:

"É interessante a evolução dos carros, honestamente, porque pensávamos que em algum momento as equipes atingiriam uma espécie de nível máximo de desempenho".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mas, na realidade, ainda há cargas mais altas que podem ser alcançadas e mais desempenho a ser buscado. Nas últimas corridas, por exemplo, vimos que a Mercedes melhorou muito. É muito interessante", acrescentou Berra, que mencionou o W15 como um dos exemplos de carros que deram um grande salto nas últimas corridas.

É um exemplo interessante porque, em termos de carga pura, a Mercedes é uma das equipes que prefere configurações muito baixas e rígidas, e não é coincidência que as melhorias tenham ocorrido justamente em pistas com asfalto muito liso, gerando assim mais carga na parte inferior.

Se olharmos para os tempos, é precisamente nas últimas corridas que temos visto um progresso acentuado nos tempos, graças a vários elementos, como o desenvolvimento dos próprios carros, as melhorias na pista, a reabertura do parque fechado nos GPs em que se prevê a sprint e o fato de que as equipes agora conhecem melhor os pneus.

Não se deve esquecer, de fato, que no ano passado, na metade do campeonato, a Pirelli decidiu mudar a construção de seus pneus justamente para responder a valores de carga cada vez mais altos.

Como não houve mudanças específicas nos pneus entre 2023 e 2024, isso significou que as equipes disputaram a segunda metade desta temporada com pneus cujas características já conheciam, facilitando a adaptação.

Além disso, em alguns casos, como no Catar, onde a corrida foi realizada em temperaturas mais baixas e com um asfalto melhor, a melhoria da pista contribuiu para uma clara queda nos tempos, mas, de modo geral, o desempenho dos carros de 2024 foi além de todas as expectativas.

Mesmo em Abu Dhabi, o avanço foi evidente, com uma melhora de quase um segundo em relação ao tempo que garantiu a pole em 2023, que na verdade aumenta ainda mais quando se faz uma comparação entre o tempo de pole de Norris em 2024 e o tempo em que a McLaren estava há 12 meses, que é bem superior a um segundo.

Analisando a lista de toda a temporada, a melhora é evidente, especialmente em determinadas pistas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Red Bull Content Pool

Corrida pole time 2023

pole time 2023 diferença

Bahrein 1:29.708 1:29.179 -0,529 Arábia Saudita 1:28.265 1:27.472 -0,793 Austrália 1:16.732 1:15.915 (pneus mais macios) -0,817 Azerbaijão 1:40.203 1:41.365 +1,162 Miami 1:26.841 1:27.241 +,0400 Mônaco 1:11.365 1:10.270 -1,095 Espanha 1:12.272 1:11.383 -0,889 Canadá 1:25.858 (qualificação no molhado) 1:12.000 / Áustria 1:04.391 1:04.314 -0,077 Grã-Bretanha 1:26.720 1:25.819 -0,901 Hungria 1:16.609 1:15.227 -1,382 Bélgica 1:46.988 1:53.574 (qualificação no molhado) / Holanda 1:10.567 1:09.673 -0,894 Itália (Monza) 1:20.294 1:19.327 -0,967 Cingapura 1:30.984 1:29.525 (zona DRS adicional) / Japão 1:28.877 (próximo ao final de 203) 1:28.197 (em direção ao início de 2024) -0,680 Estados Unidos 1:34.723 1:32.330 (reabrindo o parcho fechado) -2,393 México 1:17.166 1:15.946 -1,220 Brasil 1:10.727 1:08.899 (tempo de qualificação para sprint, mas pneus mais macios) -1,828 Las Vegas 1:32.726 1:32.312 -0,414 Catar 1:23.778 1:20.575 (reabertura do parquinho fechada) -3,2023 Abu Dhabi 1:23.445 1:22.595 -0,850

Ainda melhorando em 2025

No final de novembro, a Pirelli já havia recebido simulações para a próxima temporada, que estão sendo avaliadas e estudadas atualmente.

Para 2025, no entanto, a fabricante italiana já tomou medidas nos últimos meses para compensar novos aumentos de carga, modificando a construção dos pneus para que eles possam responder melhor aos valores de carga esperados pelas equipes, que, sem dúvida, continuarão a aumentar.

É também por isso que não esperamos que a construção seja alterada no decorrer da temporada, como aconteceu em 2023, um caso muito particular em que a Pirelli reagiu rapidamente: "Não queremos alterar a construção durante a temporada porque achamos que não está certa. Nós fornecemos uma especificação e ela deve ser a mesma para o resto da temporada", explicou Berra.

"No ano passado, em Silverstone, o motivo foi que o aumento do estresse no pneu foi bastante significativo, e propusemos isso para melhorar a integridade do pneu. Mas não esperamos ter uma situação semelhante no próximo ano [em 2025], porque a nova estrutura melhorou a resistência ao estresse no pneu."

Pneus Pirelli Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

No caso de problemas e de picos ainda mais altos do que o esperado, uma opção poderia ser responder aumentando a pressão dos pneus, o que, de fato, poderia ser avaliado de GP para GP, dependendo da situação. No entanto, a Pirelli não gostaria de aumentar muito as pressões, pois isso teria efeitos colaterais.

"Nós reagiríamos mudando a pressão, mas preferiríamos não aumentá-la demais, e acho que as equipes também pensam assim. Além disso, porque assim você começa a gerar superaquecimento e granulação. Portanto, gostaríamos de manter a pressão o mais baixa possível", acrescentou Berra.

Deve-se ter em mente que os novos compostos para 2025 também foram projetados e fabricados precisamente para reduzir a granulação, que em alguns casos este ano acabou sendo um pouco maior do que o esperado.

Com vistas a 2025, no entanto, há uma consideração: a curva de desenvolvimento para as equipes não será a mesma deste ano, em parte porque estamos claramente começando a chegar ao fim do ciclo técnico e em parte porque em 2026 haverá uma grande revolução técnica.

No momento, muitas equipes já estão tentando descobrir a melhor janela para se afastar dos carros de 2025 e se concentrar nos novos regulamentos técnicos. É por isso que, ao contrário do que vimos este ano, em que as equipes trouxeram grandes inovações até o último GP, o crescimento em 2025 pode ser mais moderado.

