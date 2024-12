Ainda não se sabe exatamente qual será o futuro de Sergio Pérez na Fórmula 1 ou na Red Bull, apesar da lista de pilotos inscritas já contar com o nome do mexicano. Helmut Marko, que, ao lado de Christian Horner deve tomar uma decisão, escreveu em sua coluna na Speedweek que muitas das especulações ao redor do contrato são "completo absurdo".

"Anunciaremos notícias nos próximos dias sobre como será a dupla de pilotos no próximo ano. Há muita especulação, inclusive sobre possíveis aquisições, o que é um completo absurdo", revelou o conselheiro da Red Bull.

Importante lembrar que, recentemente, surgiram rumores de que a equipe de Milton Keynes teria que desembolsar um valor milionário caso quisesse romper o contrato com o mexicano de maneira antecipada.

À Sky Sports F1, Nico Rosberg chegou a levantar a possibilidade que o valor da multa rescisória giraria em torno de 16 milhões de euros. Porém, para Marko, essas suposições não são reais.

Yuki Tsunoda e Liam Lawson são os nomes mais fortes relacionados a vaga na Red Bull no caso de demissão de Pérez. Inclusive, o japonês teve a chance de fazer testes pela equipe principal dos taurinos em Abu Dhabi.

Marko admitiu que o ritmo de Tsunoda foi impressionante e os dados apoiam a candidatura do japonês ao assento ao lado de Max Verstappen em 2025.

"Tsunoda foi autorizado a ir para a pista com o RB20 durante o teste pós-temporada e a equipe ficou satisfeita com seu feedback técnico", observou Marko. "Nesse aspecto, ele é muito melhor do que o que está sendo dito sobre ele".

