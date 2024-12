O chefe de equipe da Ferrari, Fréd Vasseur, diz que sua equipe terá que melhorar "cada pilar de desempenho" para alcançar a McLaren na temporada de 2025 da Fórmula 1.

A Scuderia não conseguiu superar a equipe de Woking após uma campanha de altos e baixos em que voltou à luta pelo campeonato e seus pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz, registraram cinco vitórias e 22 pódios.

Para a equipe de Maranello, 2024 foi uma grande reviravolta depois de uma campanha decepcionante em 2023, durante a qual ela teve dificuldades para resolver seus problemas de superaquecimento dos pneus.

Mas, dada a proximidade entre o desempenho da equipe italiana, da McLaren e da campeã do ano passado, a Red Bull, Vasseur está ciente de que não existe uma 'bala de prata' que permita que a equipe chegue ao topo no próximo ano e que terá de encontrar ganhos marginais em todos os aspectos, à medida que o atual ciclo de regulamentos entra em seu último ano.

"Acho que seria um erro pensar que existe uma única coisa. Se você quer fazer um bom trabalho, precisa se concentrar em cada pilar do desempenho, em cada área", disse Vasseur.

"Isso é verdade para cada parte do carro, mas não quero começar a fazer uma lista, porque se eu fizer isso, não quero apontar o dedo para um grupo. Mas acho que, em todas as áreas e departamentos da empresa, precisamos fazer um trabalho melhor".

Frederic Vasseur, diretor de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari Foto de: Ferrari

"Isso não é uma crítica, é apenas que a mentalidade da equipe deve ser a de que temos que vir todas as manhãs e tentar fazer um trabalho melhor do que ontem e tentar melhorar o que estamos fazendo em centésimos de segundos. Mas essa mentalidade é geral para o esporte e, se não a tivermos, estamos mortos".

"Continuarei a me esforçar. Continuarei a pressionar todos os departamentos para que eles sejam os primeiros a se convencerem de que todos contribuem para o desempenho em todos os níveis. E em todas as áreas, temos que fazer um trabalho melhor do que em 2024".

Quando solicitado a resumir 2024, Vasseur disse que estava orgulhoso dos passos que a equipe deu, mas não pôde deixar de se sentir frustrado com a pequena diferença de 14 pontos para a McLaren, com a Ferrari perdendo pontos importantes em várias corridas, incluindo Canadá, Azerbaijão e Singapura.

"Um bom [passo], mas não o suficiente", disse ele. "Se você comparar com um ano atrás, é um grande passo à frente e tudo está ótimo, fizemos uma boa [temporada] em termos de pitstop, estratégia, confiabilidade, melhoramos em todos os lugares em termos de desempenho puro".

"No final, faltam 14 pontos e acho que se você estiver 80 ou 100 pontos atrás, não sentirá a frustração. Tenho muitos pensamentos em minha mente sobre onde perdemos os 14 pontos, mas é assim que as coisas são. A McLaren também teve alguns problemas, e temos que fazer um trabalho melhor no próximo ano. Mas também estou muito orgulhoso do passo que demos".

