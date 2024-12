Max Verstappen não estava apenas em Kigali, capital da Ruanda, na sexta-feira para receber seu troféu de campeão da temporada de 2024 da Fórmula 1, mas também para cumprir seu serviço comunitário com a FIA. O holandês recebeu a punição por falar um palavrão durante a coletiva de imprensa do GP de Singapura.

Na ocasião, Verstappen não estava muito satisfeito com seu RB20 na classificação de Baku alguns dias antes, usando a palavra "fodido" para o carro. De acordo com os comissários em Singapura, uma violação do Artigo 12.2.1.k do Código Esportivo Internacional da FIA.

O veredicto: Verstappen teve de se apresentar para realizar "trabalho de interesse público". Em consulta com o piloto, a FIA decidiu permitir que ele trabalhasse em Ruanda, antes da festa de premiação, com alguns jovens pilotos que participavam de um programa de desenvolvimento de base administrado pelo Rwanda Automobile Club (RAC). Esse programa tem o objetivo de introduzir jovens pilotos no automobilismo de uma forma simples.

Depois de uma demonstração, o holandês teve boas impressões sobre a iniciativa do RAC. "Tudo está ficando mais caro, então é bom ter essa iniciativa acessível para as crianças em seu próprio país. É uma grande oportunidade e esperamos que ela incentive essas crianças a se tornarem pilotos ou engenheiros", disse Verstappen em seu próprio site, Verstappen.com.

"Há muito potencial aqui e estamos trabalhando para entusiasmar a todos. Não importa de que lugar do mundo você vem e é por isso que acho importante estarmos aqui agora. Espero que dentro de cinco ou dez anos haja pilotos desta região subindo na escada do automobilismo".

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!