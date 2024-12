Abu Dhabi provavelmente foi a última chance de Carlos Sainz vencer na Fórmula 1 no futuro próximo. O espanhol entrará para a Williams em 2025, que terminou essa temporada com dificuldades, ficando em nono lugar da tabela de equipes.

Com isso, a vitória fica mais distante, e a luta contra seus dois últimos companheiros de equipe, Charles Leclerc e Lando Norris, fica mais difícil. No entanto, ambos acreditam que ele ainda voltará ao topo do pódio.

Norris, em particular, com quem Sainz ainda tem um bom relacionamento, acha que isso é uma pena: "Carlos é alguém que conheço muito bem e com quem comecei na Fórmula 1", diz ele.

Antes do final da temporada em Abu Dhabi, o piloto da McLaren sabia que Sainz seria um adversário difícil na corrida, já que ele queria conquistar o título de construtores com a Ferrari - assim como a McLaren. "Em todas as minhas reuniões, eu disse aos rapazes: 'Vamos tomar cuidado com o Carlos, ok? Porque eu estava pronto para que ele atacasse e fizesse uma boa luta".

Mas Norris está convencido de que seu velho amigo voltará ao topo em algum momento - talvez até mesmo com a Williams: "A Williams melhorou muito. Eles não tinham ninguém com muita experiência em uma equipe de ponta, e é exatamente isso que Carlos traz e levará a equipe ainda mais longe".

Já houve corridas em 2024 em que a Williams teve um bom desempenho, "portanto, espero vê-lo na pista de qualquer maneira. Tenho certeza de que a Williams dará um bom salto", diz Norris, e vê 2026, em particular, como uma grande incógnita e oportunidade: "A Williams poderia, de repente, estar no topo".

No entanto, Norris acha que é uma pena que ele esteja perdendo seu lugar em uma equipe de ponta por enquanto, porque Sainz já provou o suficiente na F1 e merece uma boa posição. "Ele merece lutar por campeonatos, vitórias e coisas do gênero, e é uma pena que essa oportunidade tenha desaparecido."

No entanto, Norris também enfatiza que Sainz não perdeu seu lugar por razões de talento ou desempenho, mas "porque o maior nome da Fórmula 1 quer seu lugar".

Leclerc: Eu não seria quem sou hoje sem Sainz

Lewis Hamilton estará pilotando ao lado de Charles Leclerc na Ferrari em 2025. O monegasco também perderá um bom piloto como companheiro de equipe, com quem passou quatro anos. Leclerc concordaria com Norris em todos os pontos: "Acho que Lando e eu somos provavelmente as duas melhores pessoas para conversar sobre isso", diz ele.

"Posso dizer que Carlos é incrivelmente talentoso. Ele me ajudou a melhorar em muitas áreas - com sua atitude, seu talento e tudo o que ele traz para a mesa", diz Leclerc, que atribui grande parte da melhoria na Ferrari nos últimos anos ao espanhol. "Ele é incrivelmente rápido", diz.

Ele também enfatiza que Sainz realmente pertence a uma equipe de ponta e logo estará de volta à frente. "Ele dará muito à Williams porque é muito sensível a cada pequena mudança e a cada pequena sensação", diz Leclerc e está convencido de que a Williams já terá muitos dados após os testes.

Ele mesmo sentirá falta dos duelos na pista. "Tivemos nossos momentos na pista, mas apenas porque lutamos muito de perto e ele me pressionou o tempo todo. Foi um verdadeiro prazer", diz ele.

"É claro que há momentos de frustração, mas mesmo agora eu olho para trás com muitas lembranças positivas e não seria o piloto que sou hoje sem ele como companheiro de equipe".

"Desejo a ele tudo de bom", diz Leclerc, "mas, como eu disse, não tenho dúvidas de que ele voltará ao topo - seja na Williams com sua contribuição ou com outra pessoa. Ele merece e todos sabem disso. E é apenas uma questão de tempo até que ele volte".

