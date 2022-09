Carregar reprodutor de áudio

Após a Alfa Romeo anunciar no mês passado que o acordo de patrocínio com a Sauber chegará ao fim após a temporada 2023, devido à esperada parceria do time suíço com a Audi, muitos questionam qual será o futuro da montadora italiana na Fórmula 1. E mesmo com 2023 logo ali, o CEO da Alfa, Jean-Philippe Imparato, diz não ter pressa para bater o martelo sobre próximos passos.

O anúncio da Alfa foi feito apenas algumas horas após a Audi confirmar sua entrada na F1 a partir de 2026, e foi visto por alguns como uma forma confusa de tirar atenção da novidade.

A Alfa só conseguirá seguir na F1 além de 2023 se chegar a um acordo com uma equipe que usa motores Ferrari, o que deixa a Haas como sua única opção. Há uma outra possibilidade, que seria uma nova entrada, como a Andretti, mas que é mais complicada por motivos óbvios.

A companhia também pode olhar para outras categorias, como a Fórmula E ou o Campeonato Mundial de Endurance. Assim como outras montadoras, a Alfa está passando pelo processo de eletrificação, o que pode pesar em seu futuro no automobilismo.

"Estou totalmente aberto a tudo", disse Imparato ao Motorsport.com. "Aliás, é um período que me dá a oportunidade para estudar tudo sem nenhuma pressão. É o que eu tenho. E eu diria que, mesmo se tivermos que tomar uma decisão antes do fim do ano, temos algumas semanas, meses, para vermos como estão nos negócios, podendo decidir de forma serena".

"Então não tenho pressa. Tudo está sob a mesa, diria. Adoraria encontrar o melhor acordo entre o DNA do automobilismo e a transição para a eletrificação. O que estou tentando é construir essa consistência entre a história e a manobra existencial necessária que precisamos fazer. E não é algo óbvio, entre o DNA e a mudança".

Jean Philippe Imparato, Brand CEO, Alfa Romeo Photo by: Jean Philippe Imparato

Apesar de se recusar a comentar sobre o provável acordo da Sauber com a Audi, Imparato disse que o timing do anúncio de 2023 foi para trazer "clareza" ao envolvimento.

"A necessidade de clareza parece importante. É o que eu queria mandar como mensagem é super simples. Um eu renovei o contrato com a Sauber Engineering para 2023 por um motivo: estamos felizes com eles".

"Não apenas no lado dos negócios, porque nesse caso eu devo ter o melhor retorno de investimento do paddock. Mas pelo modo como estamos trabalhando juntos. Estamos trabalhando em edições especiais, e eventos especiais com donos de carros. Estamos felizes por estarmos juntos".

"Segundo, não podemos esquecer que temos um contrato anual com a Sauber Engineering, com avaliações anuais. E eu posso sair ao final de cada mês de julho. Terceiro, 2024 será o primeiro ano de uma oferta 100% elétrica da Alfa Romeo. Então, em certo momento, não poderei mais pensar por três meses, e sim mais".

"Então eu falei que precisamos abrir um novo capítulo de nossa história, um novo capítulo de nossa aventura, que é mais que uma história com a Sauber e com o automobilismo, e vamos nos beneficiar desse contexto".

Questionado se um projeto no WEC é uma opção para o futuro, Imparato disse que tudo é possível.

"Não há nada definitivo sobre 2024. Nada. Hoje estou focado em 2022 e 2023. Nos próximos meses, posso dizer que estaremos abertos às considerações e estudos sobre 2024, 2025 e 2026. E falarei com você no dia que considerar que há algo consistente com o DNA, com a esportividade italiana da Alfa Romeo. Precisamos ser consistentes, essa esportividade italiana é a assinatura da Alfa Romeo".

"Mais uma vez, pela clareza, nunca correremos na F1 com outro motor que não seja Ferrari".

