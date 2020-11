Chefe revela que Mercedes seguirá preta na temporada 2021 da F1

Em meio às manifestações contra o racismo em 2020, a Mercedes decidiu mudar o esquema de cores de seus carros de Fórmula 1, deixando o tradicional prata de lado em prol de um visual predominantemente preto. E em 2021, o time seguirá com as 'Panteras Negras' na F1.

A informação foi confirmada pelo chefe da escuderia alemã, Toto Wolff. "Sim, também estaremos pilotando de preto em 2021. O preto tem um visual maravilhoso", disse o dirigente austríaco ao site Motorprofis. A manutenção serve para enfatizar a luta antirracista.

De todo modo, Wolff afirmou que o prata utilizado até a pré-temporada 2020 voltará no campeonato de 2022, quando passar a vigorar o novo regulamento da categoria máxima do automobilismo.

"Em 2022, teremos novas regras, então queremos lembrar nossa herança novamente com as 'Flechas de Prata'. Mas a questão antirracista continua muito importante para nós", explicou o chefão do time germânico.

