F1: Pai de Verstappen quer Hulkenberg na Red Bull em 2021; entenda

Em meio às especulações sobre quem assumirá a segunda vaga da Red Bull ao lado de Max Verstappen na temporada 2021 da Fórmula 1, o pai do piloto holandês, Jos Verstappen, disse que gostaria de ver o alemão Nico Hulkenberg no time austríaco.

O ex-piloto de Benetton, Simtek, Footwork, Tyrell, Stewart, Honda e Arrows foi questionado sobre o assunto e deu sua opinião em relação aos três nomes especulados ao lado do filho em 2021: o tailandês Alex Albon, atual titular da RBR, o mexicano Sergio Pérez e o próprio 'Hulk'.

“Só podem ser três pilotos: Albon, Hulkenberg ou Pérez. E eu tenho a mesma preferência que o Max”, disse Jos ao programa Peptalk no Ziggo Sport. Recentemente, o filho do ex-piloto afirmou que gostaria de correr ao lado de Hulkenberg.

O patriarca argumentou que Albon não está se saindo bem o suficiente para manter a vaga em 2021 e citou o GP da Emilia Romagna: “No momento, não. Max precisa de um companheiro de equipe forte. Se seu companheiro de equipe estivesse atrás de Hamilton, ele poderia ter chegado 'mais cedo' do que o necessário, e as cartas teriam sido embaralhadas de forma diferente.”

“Com um bom companheiro de equipe, você também obtém melhores dados. Se você tem dois pilotos que podem seguir caminhos separados, você obtém mais informações", completou Jos Verstappen.

