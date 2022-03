Carregar reprodutor de áudio

O chefe da McLaren, Zak Brown, disse que, apesar do sucesso, o programa de pilotos da Red Bull prejudicou muitos pilotos. Embora tenha revelado nomes que venceram títulos da Fórmula 1, como Sebastian Vettel e Max Verstappen, não houve nenhum outro com um sucesso a longo prazo na equipe - além de Daniel Ricciardo.

Junto a isso, como podemos ver nos exemplos anteriores de Daniil Kvyat, Pierre Gasly e Alexander Albon, a promoção para a 'matriz' não é garantia de uma carreira estável.

De acordo com Brown, o programa da Red Bull pode apresentar um ambiente "brutal" e ele também acredita que "destruiu as carreiras de alguns pilotos". Um desses é o mexicano da Indy, Pato O'Ward, que atualmente está com a McLaren.

Ele dominou a Indy Lights de 2018, na qual correu pela Andretti. Este sucesso chamou a atenção da escuderia austríaca e, com isso, O'Ward disputou duas corridas na Fórmula 2 e três na Super Fórmula com seu apoio.

No entanto, ele foi retirado do programa depois que a FIA anunciou que "os pontos de superlicença da Indy Lights de 2018 não contariam para a Fórmula 1".

Quando questionado sobre os dias de Red Bull de O'Ward, Brown disse ao The Race: "Patrick passou por momentos difíceis".

"Quando ele estava lá, só lhe foram oferecidas 3 corridas nas categorias de base, e se você olhar para a programação da Red Bull além de Max, eles perderam muitos pilotos talentosos."

"A carreira de alguns foi arruinada e não tiveram oportunidades suficientes", disse.

Apesar de tudo, Brown deu o devido crédito à equipe por Verstappen.

"Considerando que eles ganharam o campeonato no ano passado e nós não, não podemos dizer que eles não saibam o que estão fazendo", disse o chefe da McLaren. "No entanto, ainda podem ser cruéis com os pilotos. Carlos [Sainz] é um bom exemplo disso. Daniel já havia provado o quão bom era, mas no final das contas optou por sair."

"Da mesma forma, Vettel foi um dos que escolheram sair. Quanto a Albon e Gasly, especialmente Gasly parece ser um ótimo piloto. Muitos bons fugiram", concluiu

A McLaren levou O'Ward ao programa da Indy a partir de 2020. O mexicano terminou em quarto lugar no campeonato no primeiro ano e em terceiro no segundo. Ele continuará com a Arrow McLaren em 2022 também.

