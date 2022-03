Carregar reprodutor de áudio

Além de seu tradicional game de corridas, a Fórmula 1 terá mais um jogo a partir deste ano que deve movimentar os fãs: F1 Manager 2022. Com desenvolvimento da Frontier Developments, o game dará ao jogador a oportunidade de assumir a função de chefe de equipe, competindo em um modo carreira e supervisionando o funcionamento diário das operações ao longo dos anos.

Esse é o primeiro game do tipo, parte de um "acordo de longo prazo e de múltiplos títulos" segundo a F1, e o retorno da categoria aos jogos de gerenciamento desde 2000, quando a EA Sports lançou o "F1 Manager".

Com a promessa de "autenticidade incomparável e apresentação com nível de transmissões", o game permitirá que o jogador cumpra funções como a contratação de pilotos.

"Com décadas de experiência no desenvolvimento de títulos aclamados de simulação e gerenciamento, a equipe da Frontier está trabalhando para criar uma experiência autêntica, detalhada, emocionante e recompensadora com o F1 Manager 2022", diz o anúncio da Frontier.

"Queremos que você viva o drama da Fórmula 1, onde as corridas são vencidas e perdidas dentro e fora da pista. Gerencie o dia a dia de uma equipe de F1, supervisionando estratégias de longo prazo e tomando decisões rápidas guiando seu time à vitória".

"Rivalidades, patrocínios, mudanças de regulamento; navegue esses desafios e mais, e nos finais de semana de corrida, crie e execute a estratégia perfeita para o sucesso".

O F1 Manager será o primeiro título esportivo da Frontier, mas o estúdio tem experiência em outros jogos de gerenciamento, como Planet Coaster, Planet Zoo e Jurassic World Evolution. F1 Manager 2022 será lançado em PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Steam no meio do ano.

"É ótimo ver o F1 Manager 2022 tomando forma, para as pessoas verem esse título emocionante ganhando vida", disse Ross Brawn. "Sei por experiência pessoal que liderar uma equipe pode ser desafiador, mas é certamente recompensador. A franquia F1 Manager é uma ótima oportunidade para que os fãs se coloquem no lugar dos chefes de equipe, vivenciando essa realidade".

O game mais recente de gerenciamento no esporte é o Motorsport Manager, que foi lançado em 2014, mas sem uma licença oficial da F1.

