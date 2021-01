O Circuito Barcelona-Catalunha anunciou nesta segunda-feira a assinatura da renovação do contrato com a Fórmula 1 e a disputa do GP da Espanha na pista de Barcelona em 2021.

A prova será a 65ª edição do GP da Espanha, a 31ª consecutiva no Circuito de Barcelona, pista que em 2021 vai também comemorar o 30º aniversário da sua inauguração.

No anúncio, feito no site oficial da pista, diz que o circuito “continuará trabalhando com a Fórmula 1 em um novo contrato de longo prazo durante a próxima temporada, que irá garantir a continuidade do GP da Espanha no Circuito de Barcelona-Catalunha após 2021.”

“O GP de F1 da Catalunha é um grande evento mundial que gera um efeito multiplicador em termos de crescimento do PIB, de geração de empregos e riqueza dez vezes maior que a contribuição do Governo”, disse Ramon Tremosa, Ministro de Negócios e Conhecimento da Generalitat de Catalunya e presidente do Circuito de Barcelona-Catalunya.

“Vamos continuar a trabalhar do governo para fazer da pista de Montmeló um palco permanente para a competição, porque a Fórmula 1 não é uma despesa, mas sim um investimento”, completou.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Verstappen revela RECUSA a oferta da Mercedes em 2014; entenda mais detalhes da negociação