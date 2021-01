Esteban Ocon retornou para a Fórmula 1 com a Renault em 2020, depois de um ano como piloto de teste e reserva da Mercedes. Levando algum tempo para se ajustar novamente às demandas de desempenho da F1 e se adaptar a um novo carro, Ocon se viu incapaz de entregar o que sentia que era capaz.

Mas qualquer dúvida sobre seu potencial desvaneceu-se após o GP de Sakhir, quando o francês terminou em segundo, dando à Renault o terceiro pódio na temporada.

Apesar de alguns tempos difíceis e entusiasmo com seu novo companheiro de equipe Fernando Alonso, Ocon disse que nunca se sentiu sob pressão da equipe para entregar - porque as mensagens da administração eram muito encorajadoras.

“Não senti a pressão de ter que entregar um resultado ou ter que fazer uma corrida incrível ou algo assim,” disse Ocon.

“Conversei com o Cyril Abiteboul um pouco antes da corrida e ele, mesmo em momentos difíceis, sempre me apoiou muito e foi muito positivo. Ele estava sempre me dando bons conselhos, e isso é bom quando vem do chefe pouco antes de você entrar no carro. Significa que você está relaxado e confiante.”

Ocon disse que a mensagem de Abiteboul antes da corrida de Sakhir era que, apesar de ter largado em 11º em um fim de semana em que a equipe esperava ser super rápida, tudo ainda era possível.

“Não tivemos uma grande classificação, mas ele veio e disse: 'Olha, você sabe, vai ser uma corrida interessante e há uma estratégia legal para bolar. Então você vai forte, sabe. Não tenha pressa, isso vai chegar. Boa sorte'. Foi tudo o que ele disse, mas foi muito bom.”

“Então eu não senti a pressão. Mas, obviamente, é bom, e espero que agora fique claro que a equipe pode realmente dizer que pode contar comigo nos momentos difíceis. E que, se estivermos em momentos difíceis na corrida, posso ser forte e fazer o trabalho.”

Ocon acrescentou que outro fator importante para ele no ano passado foi a segurança resultado de um contrato de vários anos, em vez de precisar provar seu valor imediatamente para manter sua vaga.

“Foi muito importante ter certeza do futuro, estar com a mente estável e saber que você pode construir algo com a equipe para a qual você está pilotando”, explicou.

“Se você tem tempo limitado, não é bom. Você pode não ter tempo para basicamente progredir e trabalhar adequadamente com as pessoas em volta.”

“Vimos isso, não é fácil trocar de equipe, mesmo para quem já correu. E, além disso, tive um ano de folga, então tive que voltar ao ritmo e também aprender a trabalhar com uma nova equipe.”

“Portanto, estou definitivamente com o objetivo de fazer um pouco do que Daniel [Ricciardo] fez em seu segundo ano - que é intensificar e continuar o progresso que temos feito este ano. Esse é definitivamente o objetivo.”

Reportagem adicional de Luke Smith

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Verstappen revela RECUSA a oferta da Mercedes em 2014; entenda mais detalhes da negociação