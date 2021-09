A equipe Aston Martin abriu caminho em um novo centro de tecnologia que acredita ser um passo importante em sua jornada rumo aos líderes da Fórmula 1. Em coluna exclusiva, o proprietário da escuderia Lawrence Stroll explica por que a nova base será muito mais do que uma série de edifícios.

Com a palavra, Lawrence Stroll

Tenho idade suficiente para me lembrar do filme Field of Dreams de Kevin Costner, de 1989, no qual ele interpreta um fazendeiro de Iowa que constrói um campo de beisebol em seu milharal que atrai os fantasmas de lendários jogadores do passado.

É um filme piegas, mas divertido. No entanto, introduziu a frase: 'Se você construir, eles virão' em nosso léxico cultural. É a ideia de que - de alguma forma, em algum lugar - alcançando e criando algo vital e inspirador, você pode atrair as pessoas certas para o seu mundo.

Decidi projetar a nova fábrica de Fórmula 1 da Aston Martin Cognizant com esse conceito em minha mente.

Já temos um time fantástico de pessoas trabalhando juntas em um ambiente pequeno - mas altamente funcional - e queremos melhorar esse espaço. Muitas vezes, parece que gastamos energia desnecessariamente para acomodar e eu quero que consertemos isso, mas sem perder o espírito de equipe que nos une.

E isso não começa com um projeto arquitetônico de um edifício, mas sim com grupos de discussão, a compreensão do que nosso pessoal deseja, o que atualmente faz seus trabalhos valerem a pena e o que eles podem precisar para torná-los melhores.

Literalmente, percorremos cada departamento da fábrica e pesquisamos a fundo para descobrir o que funcionava, o que não e o que era necessário para que pudéssemos construir a escuderia de F1 definitiva.

Muito disso era óbvio: instalações maiores e melhores, proximidade de departamentos adjacentes, mais espaços de encontro e comunicação, amplo estacionamento. E aprendemos muito mais: as pessoas dedicam suas vidas à categoria e precisam de uma estrutura que as ajudem a viver com felicidade e saúde no ambiente de trabalho.

Apenas depois de estarmos armados com essas informações vitais, começamos a falar com os arquitetos sobre como dar vida a esse conjunto de variáveis e como criar um centro de tecnologia e uma casa para abrigar nosso povo e sua criatividade.

O resultado, espero que concorde, é espetacular. Além de fornecer às pessoas o equipamento e recursos de última geração que precisam para trabalhar adequadamente, expandimos nossas ideias para criar o espaço definitivo.

O campus abrigará nosso novíssimo túnel de vento - a primeira vez que a escuderia terá uma das melhores instalações aerodinâmicas da categoria - o que aumentará significativamente nossa capacidade de desenvolver e refinar nosso desempenho. Para a equipe técnica, será um grande e significativo passo à frente

Nos últimos 18 meses, aprendemos muito sobre como as pessoas vivem e trabalham. Eles levam seus afazeres para casa com eles e trazem sua vida doméstica para o dia a dia, por isso queríamos refletir a mudança de equilíbrio entre vida e trabalho; em última análise, olhando à frente, para como estaremos daqui a 10 ou 20 anos.

Repensamos toda a noção de fábrica e criamos um espaço social e colaborativo - onde os departamentos podem se encontrar e conversar, as ideias podem se cruzar e o pensamento livre é encorajado. Ainda estaremos polindo as arestas - como todo mundo - mas em um local novo e positivo.

Em outro lugar, incorporamos um restaurante e uma cafeteria que servirão refeições fantásticas e saudáveis ​​- com a opinião de nutricionistas - para fornecer o combustível para nossas ideias. Estamos planejando espaços de recreação ao ar livre, incluindo uma pista para caminhar e correr, e uma academia com equipamentos de última geração, treinadores dedicados e oportunidades para todos os nossos funcionários se exercitarem.

Acredito firmemente que oferecer oportunidades de saúde mental e física para todos não é um extra opcional, mas uma necessidade que adiciona uma sensação de bem-estar geral e paz de espírito a toda a força de trabalho.

Nossos escritórios são open space - com espaços que podem ser adaptados conforme crescemos. Também oferecemos áreas criativas para reuniões, pequenas salas para chamadas individuais pelo Zoom e centros onde as pessoas podem trabalhar colaborativamente.

Construiremos estúdios de filmagem e fotografia para que nossas equipes de comunicação e marketing tenham espaço para alcançar qualidade profissional para nossos fãs e parceiros. Essa flexibilidade, acredito, é a chave para garantir que permaneçamos ágeis e adaptáveis ​​nos próximos anos.

Em um prédio adicional, inauguraremos também um espaço de exposição e inovação - uma área separada da fábrica onde podemos hospedar reuniões e eventos para nossos convidados e funcionários - tudo criado com a mesma filosofia de uma área flexível para todos.

Estamos vivendo na era dos dados, e nossa nova sede se beneficiará de uma conectividade abrangente de 'fábrica inteligente'. As informações em nuvem impulsionarão nossas cadeias de suprimentos, alimentarão de maneira autônoma nossos processos de usinagem e produção e regularão e otimizarão todo o nosso ambiente de trabalho.

Por isso, somos gratos ao nosso patrocinador Cognizant, que está trabalhando em conjunto com nossos desenvolvedores para garantir que teremos a infraestrutura digital mais avançada do mundo.

Apesar de todos os nossos esforços para transformar a Aston Martin Cognizant digital e fisicamente, uma mensagem é sempre clara: um edifício é tão grande quanto as pessoas dentro dele. Como tal, estamos criando uma ótima casa para nosso ótimo pessoal e estamos procurando ativamente por mais.

Se você gosta do que ouve e está determinado a vencer em qualquer setor em que atue, venha conversar conosco. Estamos pensando no futuro, assim como você, e podemos fazer isso juntos.

