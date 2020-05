Com Massa na frente, relembre pilotos brasileiros que foram ao pódio no GP do Brasil em Interlagos

De suas 48 edições, o GP do Brasil de Fórmula 1 foi realizado em Interlagos 38 vezes: de 1972 a 1977, 1979 e 1980 e ininterruptamente desde 1990. E apesar da grande quantidade de pilotos brasileiros na F1 desde a entrada da prova no calendário, com vários vencendo e disputando campeonatos, eles não tiveram a mesma sorte correndo em casa.

Nessas 38 edições, tivemos brasileiros no pódio em Interlagos apenas 13 vezes. Em comparação, nos dez anos de GP do Brasil em Jacarepaguá, tivemos brasileiros no pódio sete vezes, considerando algumas dobradinhas no meio do caminho.

Independente do local, o brasileiro recordista de pódios no GP do Brasil é Felipe Massa, que terminou entre os três primeiros em cinco edições da prova, sendo duas vitórias (2006 e 2008), um segundo lugar (2007) e dois terceiros (2012 e 2014).

Além de Massa, outros quatro brasileiros subiram ao pódio em Interlagos no GP do Brasil. Veja a lista completa na galeria abaixo:

Galeria Lista Felipe Massa: 5 vezes 1 / 5 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2 vitórias (2006 e 2008); um segundo lugar (2007) e dois terceiros lugares (2012 e 2014) Emerson Fittipaldi: 3 vezes 2 / 5 Foto de: David Phipps Duas vitórias (1973 e 1974) e um segundo lugar (1975) Ayrton Senna: 3 vezes 3 / 5 Foto de: Sutton Motorsport Images Duas vitórias (1991 e 1993) e um terceiro lugar (1990) José Carlos Pace: uma vez 4 / 5 Foto de: LAT Images Uma vitória (1975) Rubens Barrichello: uma vez 5 / 5 Foto de: Ferrari Media Center Um terceiro lugar (2004)

Os vencedores do GP do Brasil em Interlagos

No geral, Alain Prost é o maior vencedor do GP do Brasil, conquistando a prova seis vezes. Mas, falando apenas de Interlagos, o número e a lista de vitoriosos do GP muda bastante.

Considerando apenas as 38 edições disputadas em Interlagos, o maior vencedor do GP do Brasil em solo paulista foi Michael Schumacher. O heptacampeão venceu em quatro ocasiões: 1994 e 1995 correndo com a Benetton e 2000 e 2002 com a Ferrari.

Depois de Schumacher, vem Sebastian Vettel, que venceu o GP do Brasil três vezes, todas em Interlagos. 2010 e 2013 com a Red Bull e 2017, já com a Ferrari.

Veja na galeria abaixo todos os vencedores do GP do Brasil quando a prova foi disputada em Interlagos.

Galeria Lista 2019: Max Verstappen 1 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2018: Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel, Ferrari 3 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg, Mercedes 5 / 38 Foto de: XPB Images 2014: Nico Rosberg, Mercedes 6 / 38 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel, Red Bull 7 / 38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: Jenson Button, McLaren 8 / 38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Mark Webber, Red Bull 9 / 38 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel, Red Bull 10 / 38 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2009: Mark Webber, Red Bull 11 / 38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008: Felipe Massa, Ferrari 12 / 38 Foto de: XPB Images 2007: Kimi Raikkonen, Ferrari 13 / 38 Foto de: XPB Images 2006: Felipe Massa, Ferrari 14 / 38 Foto de: Ferrari Media Center 2005: Juan Pablo Montoya, McLaren 15 / 38 Foto de: McLaren 2004: Juan Pablo Montoya, Williams 16 / 38 Foto de: Shell Motorsport 2003: Giancarlo Fisichella, Jornan 17 / 38 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2002: Michael Schumacher, Ferrari 18 / 38 Foto de: BMW AG 2001: David Coulthard, McLaren 19 / 38 Foto de: Sergio Sanderson 2000: Michael Schumacher, Ferrari 20 / 38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1999: Mika Hakkinen, McLaren 21 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Mika Hakkinen, McLaren 22 / 38 Foto de: LAT Images 1997: Jacques Villeneuve, Williams 23 / 38 Foto de: LAT Images 1996: Damon Hill, Williams 24 / 38 Foto de: LAT Images 1995: Michael Schumacher, Benetton 25 / 38 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1994: Michael Schumacher, Benetton 26 / 38 Foto de: LAT Images 1993: Ayrton Senna, McLaren 27 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Nigel Mansell, Williams 28 / 38 Foto de: LAT Images 1991: Ayrton Senna, McLaren 29 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990: Alain Prost, Ferrari 30 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1980: Rene Arnoux, Renault 31 / 38 Foto de: LAT Images 1979: Jacques Laffite, Ligier 32 / 38 Foto de: LAT Images 1977: Carlos Reutemann, Ferrari 33 / 38 Foto de: LAT Images 1976: Niki Lauda, Ferrari 34 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1975: Carlos Pace, Brabham 35 / 38 Foto de: LAT Images 1974: Emerson Fittipaldi, McLaren 36 / 38 Foto de: LAT Images 1973: Emerson Fittipaldi, Lotus 37 / 38 Foto de: David Phipps 1972: Emerson Fittipaldi, Lotus - (Corrida não oficial da F1 em Interlagos) 38 / 38 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

