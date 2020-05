Sebastian Vettel disputou, até o momento, 101 GPs com a Ferrari na Fórmula 1. Apesar da equipe italiana ter anunciado que o alemão está de saída da equipe, a parceria ainda continua em 2020, apesar de não se saber com certeza quantas corridas serão realizadas e nem quando a F1 voltará a correr.

Dependendo do número de provas de 2020, Vettel pode superar o número de GPs que disputou com a Red Bull, 113, seu mais longo e frutífero período na F1. Junto com Lewis Hamilton, são os únicos pilotos a completar mais de 100 provas correndo por suas equipes diferentes.

Dentro da lista da Ferrari, Vettel é atualmente o quinto piloto com mais provas disputadas pela equipe italiana, perdendo para Michael Schumacher (181), Kimi Raikkonen (152), Felipe Massa (140) e Rubens Barrichello (104).

Quanto à vitórias, Vettel conquistou 14 provas com o carro vermelho, perdendo apenas para Schumacher (72) e Niki Lauda (15), além de 12 poles, atrás de Schumacher (58), Lauda (23), Massa (15) e Ascari (13).

Em total de pódios, Vettel já conseguiu 54 deles. Caso termine mais uma prova entre os três primeiros, igualará o total de Barrichello, com ambos sendo superados apenas por Schumacher (116).

Mas, apesar dos números impressionantes, os cinco anos de Vettel na Ferrari foram marcados por altos e baixos. Tudo começou ainda em 2014, quando Vettel foi anunciado como substituto de Fernando Alonso.

"A Scuderia Ferrari decidiu colocar sua fé no mais jovem multicampeão da história da Fórmula 1", disse o então chefe da equipe Marco Mattiacci. "Sebastian Vettel é uma combinação única de juventude e experiência. Ele traz com ele aquela sensação de espírito de equipe que provará inestimável, quando, juntamente com Kimi, enfrentará os desafios que nos esperam".

Vettel foi para a Ferrari esperando copiar os passos de seu maior ídolo, Michael Schumacher. E não demorou muito para que os resultados começassem a aparecer. Foram necessárias apenas duas provas para Vettel vencer pela primeira vez com o macacão vermelho, o GP da Malásia de 2015.

Mas, apesar de ter enchido os tifosi de esperança, a relação de Vettel com a Ferrari e a torcida foi repleta de altos e baixos, indo desde a possibilidade de conquistar seu pentacampeonato em 2017 com uma grande sequência de resultados no início do campeonato até o GP da Alemanha de 2019, quando bateu sozinho e deu início a vários resultados inconsistentes, perdendo a liderança no mundial para Hamilton.

Confira na galeria abaixo os altos e baixos desses cinco anos de Vettel na Ferrari

