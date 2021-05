Ao cruzar a linha de chegada na primeira posição no GP de Mônaco e ver Lewis Hamilton apenas em sétimo, Max Verstappen não só encerrou um jejum pessoal, de liderar a Fórmula 1 pela primeira vez, mas também colocou a Honda na ponta de um campeonato de pilotos depois de 30 anos.

A última vez que a fabricante japonesa comandou um campeonato foi justamente no tri de Ayrton Senna, em 1991. A montadora tomaria uma 'surra' da Williams-Renault em 1992, antes de sair da maior categoria do automobilismo no final daquele ano. Ao retornar em 2000 e voltar em 2015, com a McLaren, os japoneses ainda não haviam conseguido o gostinho da liderança.

Como o feito de Verstappen/Red Bull/Honda é considerado histórico, a equipe do Motorsport.com selecionou alguns fatos que aconteciam no ano de 1991, para mostrar como o mundo mudou de lá para cá:

- Fernando Collor de Mello era o presidente;

- Independências de Ucrânia, Letônia, Estônia, Azerbaijão, Quirguistão. Em dezembro, Mikhail Gorbachev renunciou à presidência da URSS, trazendo também o fim da Guerra Fria;

- Começava a Guerra do Golfo;

- Dança com Lobos foi eleito o melhor filme no Oscar;

- (Everything I Do) I Do It For You – Bryan Adams, More Than Words – Extreme e É O Amor – Zezé Di Camargo & Luciano, foram as músicas mais tocadas nas rádios naquele ano;

- O Beto Carrero World é inaugurado;

- O São Paulo F.C. era campeão brasileiro de futebol pela terceira vez em sua história;

- Ingo Hoffmann e Angelo Giombelli foram os campeões da Stock Car;

- A Nintendo lançava o Super Nintendo e a Sega respondia com o lançamento de Sonic;

- A música perdia Freddie Mercury e Gonzaguinha;

- A novela Carrossel estreava no SBT;

- Patrícia Godoy, a Miss São Paulo, era eleita a Miss Brasil.

