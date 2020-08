DIRETO DO PADDOCK: Alfinetada de Verstappen em Bottas e polêmicas da F1 em Spa com participação de Zonta

Nesta quinta-feira, os pilotos da Fórmula 1 deram entrevistas antes do GP da Bélgica e as primeiras polêmicas já surgiram em Spa-Francorchamps, com destaque para a alfinetada de Max Verstappen em Valtteri Bottas.

O DIRETO DO PADDOCK analisa essa e outras questões com um convidado mais do que especial: Ricardo Zonta, piloto da Shell V-Power que venceu a Corrida do Milhão no último domingo e lidera a temporada 2020 da Stock Car.

