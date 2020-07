A nova programação do Motorsport.com para a cobertura da Fórmula 1 de 2020 segue a todo vapor e hoje temos a estreia do Direto do Paddock, que aborda as principais informações da quinta-feira de entrevistas antes de cada GP. No caso da Áustria, o dia está bastante movimentado no Red Bull Ring.

A começar justamente pelo paddock, adaptado para os protocolos de segurança em função do coronavírus. Por isso, aliás, Sebastian Vettel e Sergio Pérez optaram por dormir no próprio circuito. Além do 'acampamento', outro destaque é Lewis Hamilton, que esclareceu que sua bronca relativa ao 'silêncio' no combate ao racismo foi para a F1 como um todo, não só para os pilotos.

Há também novidades sobre a negociação do hexacampeão com a Mercedes, que está nos holofotes por causa do polêmico sistema de direção DED. Será que as Flechas de Prata vão usar a tecnologia inovadora neste fim de semana? O chefe da Red Bull, Christian Horner, falou sobre isso ao Motorsport.com.

Outra declaração importante do dia vem de Esteban Ocon: o novo piloto da Renault declarou que ficaria "muito feliz" em ter o bicampeão Fernando Alonso como companheiro em 2021. Será que o espanhol volta à equipe? Isso tudo e mais você confere no Direto do Paddock, com Felipe Motta e Carlos Costa.

