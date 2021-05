Nesta quinta-feira, foi realizado o 'dia de mídia' da Fórmula 1 antes do GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2021. Pilotos e dirigentes deram entrevistas no circuito de Montmeló, em Barcelona, e falaram sobre os temas mais quentes da categoria. Os grandes destaques foram Valtteri Bottas, George Russell, Mercedes e Red Bull.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel, ambos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: A F1 deveria acabar com os limites de pista?

