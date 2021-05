F1: Pilotos analisam prós e contras de 'nova' pista da Espanha

Os pilotos da Fórmula 1 discutiram a alteração da pista de Barcelona e disseram que alteração poderia melhorar as ultrapassagens.

O Circuito de Barcelona, que recebe neste final de semana o GP da Espanha, teve uma modificação no traçado, trazendo de volta uma versão modificada da velha curva 10, após pedidos de melhorias de segurança feitas pela FIA e a FIM.

A versão original da curva 10 no circuito era para a esquerda, chegando em uma reta que terminava no topo da colina, para iniciar a curva 11. Porém, a F1 abandonou essa versão da curva em 2004, favorecendo um modelo mais apertado para a esquerda, visando uma melhoria de segurança, apesar de seguir utilizando a chicane final nas curvas 14 e 15, que são criticadas por todos, em vez da versão original.

O piloto do AlphaTauri, Pierre Gasly, falou sobre as mudanças na coletiva de imprensa pré-GP da Espanha: “Honestamente, eu não tenho a resposta agora porque não tentamos ainda, mas não torna a linha reta muito mais longa."

“Claramente, acho que haverá um pouco mais de linhas possíveis na Curva 10, então espero que a corrida melhore, e isso nos dê a oportunidade de colocar um pouco de pressão na frenagem e talvez tentar algo diferente na saída e ultrapassagem."

“[Isso nos daria] um pouco mais de oportunidades em termos de corrida, mas em termos de pilotagem, sim, é um pouco mais aberta, uma curva um pouco mais rápida.”

Carlos Sainz, da Ferrari, concordou com Gasly que as mudanças permitiriam que os pilotos tomassem linhas diferentes na Curva 10.

“No passado, a Curva 10 era obviamente muito difícil de seguir um carro - só porque havia apenas uma linha."

“Há um ponto forte [sobre as mudanças] - talvez tendo uma linha mais ampla [agora], você pode colocar seu carro um pouco diferente em comparação com um carro da frente e obter um ar um pouco mais limpo."

“Mas, ao mesmo tempo, é uma curva de maior velocidade, [onde] sentiremos a perda de downforce se seguirmos. Uma coisa pode compensar a outra. ”

Charles Leclerc, por sua vez, disse que "não tinha tanta certeza", ao seguir diretamente os comentários de Gasly.

“Quer dizer, tenho quase certeza de que haverá linhas diferentes lá e isso deve ser um pouco melhor de seguir, mas também acho que a Curva 10 foi uma oportunidade de ultrapassar, então não sei”, disse.

“Acho que haverá menos ultrapassagens na Curva 10, mas se isso nos ajudar a seguir mais perto para ultrapassar antes da Curva 1, então será ótimo.”

Fernando Alonso disse que não espera que as mudanças signifiquem “que vai mudar muito” em termos de ação de corrida neste final de semana.

“Às vezes, se você frear um pouco tarde para 10, você pega aquela área de escoamento e volta à pista em 12", disse.

“Então, eu não acho que será um grande impacto no tempo, nas configurações, nas possibilidades de ultrapassagem - acho que é muito semelhante", concluiu.

