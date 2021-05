Lewis Hamilton disse que não está surpreso com as equipes rivais na Fórmula 1 estarem contratando funcionários da Mercedes, depois que a Red Bull anunciou a contratação de mais engenheiros da montadora alemã para trabalhar em seu projeto de motor.

A Red Bull revelou na manhã desta quinta-feira (06) que contratou mais cinco engenheiros da High Performance Powertrains da Mercedes, após anunciar anteriormente que Ben Hodgkinson seria o diretor técnico de seu novo departamento Red Bull Powertrains.

Questionado sobre os movimentos da escuderia austríaca pelo Autosport na coletiva de imprensa para o GP da Espanha, Hamilton destacou o sucesso que a equipe de Toto Wolff teve desde o início da era turbo híbrida, e disse que não se surpreende que outros times o queiram se beneficiar dessa experiência através de contratações.

“Não é algo que eu [dedique muito tempo] particularmente”, disse.

“Obviamente, há tudo isso em segundo plano e acho que tenho o melhor aliado com Toto [Wolff, chefe da Mercedes], que trabalhará para gerenciar da melhor maneira possível."

“Sem dúvida, cada indivíduo que está em nossa equipe é incrível e não é uma surpresa que todos os desejem. Tivemos muito sucesso juntos."

“Se há pessoas que mudaram, desejo-lhes tudo de bom."

“Todos nós temos que percorrer nossas próprias jornadas e tomar nossas próprias decisões, que são certas para nós."

“Mas esta é uma grande equipe - e não se trata de um indivíduo. Ou mesmo cinco. É sobre um coletivo."

“E nós temos um grupo coletivo incrível de pessoas que ainda permanece sólido e focado em vencer este campeonato.”

Hamilton também foi questionado sobre como ele se sente sobre as farpas entre as equipes fora das corridas, com alguns observadores sugerindo que os anúncios da Red Bull foram um movimento deliberado para ganhar uma vantagem fora da pista.

Em resposta, ele disse: “Felizmente para mim, meu trabalho [significa] que eu não tenho que me concentrar nessas coisas e eu realmente não gosto ... Eu não estou a par de toda a batalha psicológica que as pessoas gostam de ter."

“É interessante ver de fora as pequenas disputas que as pessoas estão tendo, as escavações que os indivíduos fazem."

“Na verdade, estou tentando ser o melhor que posso. E eu sei que se colocar toda a minha energia nisso, posso fazer grandes coisas."

“Meu pai sempre dizia 'fale na pista' - então é isso que eu faço e é isso que eu faço", concluiu.

