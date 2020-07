DIRETO DO PADDOCK: Irvine detona Vettel, que flerta com Racing Point; Pérez negocia com Alfa e Prost 'monitora' Alonso

A F1 realizará no fim de semana a terceira etapa do Mundial 2020, o GP da Hungria. Já nesta quinta-feira, com o dia de mídia da categoria, os assuntos renderam no paddock.

O futuro de Sebastian Vettel, que pode ir para a Racing Point, a próxima parada de Sergio Pérez, a cornetada de Eddie Irvine no alemão da Ferrari e as palavras de outro tetracampeão mundial, Alain Prost sobre Fernando Alonso, são apenas alguns dos assuntos no Direto do Paddock, no canal do Motorsport.com no YouTube.

