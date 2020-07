Hamilton diz que atual carro da Mercedes é o melhor já construído

Lewis Hamilton disse que o W11, modelo do carro da Mercedes de 2020, é o melhor já construído pela equipe de Fórmula 1, e ele acredita que é mais refinado que alguns de seus antecessores.

O hexacampeão mundial disse que a equipe de Brackley tinha uma ideia "clara e concisa" do que fazer para melhorar seu equipamento de 2019 e alcançou seus objetivos com sucesso.

No entanto, ele também alertou que a equipe terá que estar no seu melhor para vencer um desafio potencialmente mais forte, na Hungria.

"Em primeiro lugar, acho que nunca houve um carro que eu guiei que tenha sido fácil de trabalhar", disse Hamilton.

"Como as condições são sempre diferentes, as curvas são sempre diferentes. Há curvas em que funciona bem e curvas em que não. E isso nunca muda."

"Este é mais refinado. Nós realmente trabalhamos duro no ano passado, sendo realmente claros e concisos ao escolher quais eram os problemas com o carro de 2019 e o que queríamos fazer seguindo adiante."

"E isso continua a surgir da grande comunicação que temos como pilotos com a equipe, com os engenheiros, com o entendimento que temos da terminologia que usamos, e a equipe realmente absorve isso e implementa isso no carro hoje.”

"Mas estivemos em apenas uma pista. Ainda não é fácil tirar a melhor volta do carro, mas acho que isso é a F1 em geral. Mas é o melhor carro que já tivemos até agora".

Hamilton alertou que a história pode ser diferente na Hungria, onde a velocidade nas retas é menos crítica e a Red Bull pode ser mais um fator.

"Obviamente, é diferente do circuito da semana passada, porque aqui não é um que demanda potência, trata-se mais de downforce/eficiência", disse ele. "Então, se olharmos para os anos anteriores em que estivemos aqui, a Red Bull geralmente correu bem. Eles tendem a se sair ainda melhor em circuitos como esse e Mônaco, onde tudo se resume ao pacote de downforce.”

"Então, definitivamente o grid estará mais próximo e será um verdadeiro desafio, e eu acho que será uma boa batalha. Já vimos um ótimo desempenho deles nos treinos na Áustria e acho que eles ainda estão muito fortes em corrida. Acho que aqui vai ser ainda mais.”

Irvine detona Vettel, que flerta com Racing Point; Pérez negocia com Alfa e Prost 'monitora' Alonso

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista exclusiva com Igor Fraga