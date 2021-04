Nesta quinta-feira, o DIRETO DO PADDOCK chega com todos os destaques do dia de mídia da Fórmula 1 em Ímola, pista italiana que recebe o GP da Emilia Romagna, segunda etapa da temporada 2021.

Entre os destaques, palavras de Lewis Hamilton sobre seus rivais e o 'medo' de Valtteri Bottas em relação ao rendimento da Mercedes.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.