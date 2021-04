Após a polêmica disputa com Lewis Hamilton pela vitória no GP do Bahrein de Fórmula 1, Max Verstappen acredita que a vigilância da FIA sobre os limites de pista foi "uma bagunça" e quer garantir conversas para que as normas da direção de prova não mudem novamente no meio de uma corrida.

As voltas finais da etapa de abertura da temporada foram marcadas por uma intensa disputa entre Verstappen e Hamilton, mas acabou de modo controverso, quando o holandês passou o piloto da Mercedes por fora na curva quatro e, por isso, foi instruído a devolver a posição, abrindo caminho para uma vitória do britânico.

Por outro lado, Hamilton usou regularmente o lado de fora da curva quatro após o diretor de prova, Michael Masi, escrever em suas notas que o limite de pista não seria supervisionado no local durante a corrida, diferente do que aconteceu em treinos livres e classificação.

Mas um questionamento da Red Bull sobre a frequência em que Hamilton saía da pista no local fez com que a direção alertasse a Mercedes de que o heptacampeão estava ganhando vantagem, sugerindo uma mudança de diretriz no meio da prova.

Tanto Christian Horner, da Red Bull, quanto Toto Wolff, da Mercedes, questionaram a abordagem sobre os limites de pista após a corrida, com Wolff dizendo que as normas precisam ser claras, não abertas a interpretação como uma obra shakesperiana.

Verstappen afirmou que, para ele, não foi correta a mudança de diretriz durante a corrida, tendo seguido uma trajetória diferente da de Hamilton na curva quatro pela maior parte da prova.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"As coisas seriam facilmente resolvidas com um muro ou brita ali. Ajudaria muito", disse o holandês. "Na classificação, tínhamos que ficar dentro do limite da zebra e mantive isso na corrida, para ser claro. Mas aí ouvi que Lewis estava saindo, então fiz isso por duas voltas e depois não pude mais".

"Não acho certo mudar durante a corrida. Ou você pode extrapolar ou não. Obviamente, eu entendo que minha ultrapassagem indo além da pista não era permitida, então tudo bem".

"Mas se você não pode ganhar uma vantagem ao usar o lado de fora da pista em uma ultrapassgem porque seria permitido para ganhar tempo? É isso que não acho correto".

Após a corrida, Masi se defendeu, afirmando que não mudou a diretriz e que Hamilton estava no limite de quebrar o regulamento esportivo ao ganhar uma vantagem duradoura. Mas Verstappen afirmou que quer discutir o assunto durante a reunião com os pilotos, na sexta.

"Vamos falar sobre isso com os pilotos e Michael, e veremos o que sai disso tudo. Acho que foi bagunçado na corrida. Antes eu pensei que tudo era rígido".

"Mas na corrida, Lewis foi para fora da pista em 30 voltas ou algo do tipo e você ganha tempo assim. Eu tentei por duas voltas e me disseram que não, então é estranho. Sobre a minha ultrapassagem, eu entendo, é compreensível".

Para este final de semana, em Ímola, Masi mudou suas orientações, afirmando que o que está descrito em sua nota é válido para todas as sessões, do primeiro treino livre ao GP. Três pontos serão supervisionados pela direção de prova: as saídas das curvas nove e 15, além do lado interno da curva 13.

Cada piloto poderá extrapolar o limite em qualquer um desses três pontos no máximo duas vezes no total. Na terceira, ele receberá uma bandeira branca e preta de atitude antidesportiva e, a partir da quarta, seu caso será repassado aos comissários, sendo passível de punição.

