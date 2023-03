Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira, o Motorsport.com chega no YouTube com o programa DIRETO DO PADDOCK, que destaca os principais acontecimentos do dia de mídia da Fórmula 1 antes do GP da Arábia Saudita, a segunda de 23 etapas da categoria neste ano.

Os destaques ficam por conta de Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, além de Helmut Marko.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Isa Fernandes, todos repórteres do Motorsport.com.

