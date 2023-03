Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 volta para Jeddah para a segunda corrida da temporada 2023, o primeiro evento após a edição de 2022 passar por momento tensos - e quase ter sido cancelada - após um ataque de mísseis acontecer em uma instalação de petróleo próxima da Aramco durante os treinos livres.

Tanto os promotores do GP, quanto a F1 têm destacado as novas medidas de segurança que foram adotadas, além do cessar-fogo informal no conflito do Iêmen - no qual a Arábia Saudita faz parte de um confronto que tenta restaurar o governo derrubado pelo grupo rebelde Houthi em 2014 no que é amplamente visto como uma guerra por procuração com o Irã, a outra potência dominante na região do Oriente Médio.

A segurança foi um assunto de muita discussão durante a coletiva de imprensa dos pilotos nesta quinta-feira. No primeiro grupo, o piloto da McLaren, Lando Norris, disse estar “feliz por estarmos correndo aqui”, acrescentando que "o que estamos fazendo como esporte é uma coisa boa”, e ele “não está preocupado com nada ”.

Lando Norris, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O piloto da Williams, Alex Albon, alegou que “teve muito trabalho este ano para tentar torná-lo [o GP] mais seguro para todos”, uma visão compartilhada por Carlos Sainz, que concluiu: “Acho que eles deram garantias e explicações suficientes para dizer que estamos em um lugar seguro agora e, pelo que entendi, preciso me guiar por isso, o tempo dirá. Mas estou confiante de que eles obviamente não estão mentindo para nós e estão organizando um evento seguro”.

Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, recusou-se a dizer qualquer coisa sobre o tema da segurança e apenas quis expressar sua sensação de que a “pista é legal”, uma postura repetida pelo piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda.

Na segunda parte da coletiva de imprensa, Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon da Alpine, Lance Stroll da Aston Martin, Sergio Pérez (Red Bull) e Hamilton também foram convidados a oferecer suas opiniões sobre o retorno a Jeddah após o ataque com mísseis. Mas foi a resposta do piloto da Mercedes logo após as várias expressões de confiança nas medidas de segurança delineadas pela FOM que atraiu considerável interesse.

"Não há muito a acrescentar. Oposto a tudo o que eles disseram.”

Quando solicitado a elaborar seu último comentário, Hamilton respondeu: “bem, eu não elaborei, então está aberto a interpretações”, antes de acrescentar mais tarde “Estou ansioso para entrar no carro [W14], com certeza ”.

O heptacampeão então enfatizou “essa parte do meu trabalho que me deixa entusiasmado”, sugerindo que ele não está satisfeito com outros elementos no evento de Jeddah visto as suas lutas e bem como o histórico ruim da Arábia Saudita em relação aos direitos humanos.

Lewis Hamilton Photo by: Monster Energy

Posteriormente, quando foi solicitado a especificar se era um elemento político ou de segurança ao qual ele estava se referindo, Hamilton respondeu: “Não é nenhum dos dois – não quero entrar [em detalhes] em nenhum dos dois. Então, espero que todos tenham um fim de semana seguro e que todos voltem para casa em segurança depois. Isso é o máximo que podemos fazer, certo?"

Finalmente, foi perguntado a Hamilton se ele já havia considerado boicotar a corrida saudita e o heptacampeão mundial disse que preferia tentar usar sua plataforma para destacar as questões em jogo, dizendo que se ele não viajasse para Jeddah a “Fórmula 1 continuará sem mim”.

Ele acrescentou: “Então, o que tento fazer é tentar aprender o máximo que posso quando vou a esses lugares diferentes. Ainda sinto que, como um esporte que vai a lugares com questões de direitos humanos como este, o esporte tem o dever de conscientizar e tentar deixar um impacto positivo."

“E eu sinto que precisa fazer mais. O que é isso, não tenho todas as respostas. Mas acho que sempre precisamos fazer mais para aumentar a conscientização sobre as coisas com as quais as pessoas estão lutando.”

George Russell, Mercedes AMG Photo by: Erik Junius

O diretor da Associação de Pilotos, e companheiro de equipe de Hamilton, George Russell, delineou as novas explicações em relação às medidas de segurança que foram apresentadas aos pilotos.

“Acho que estamos todos, embora não possa falar pelos outros 19 pilotos, mas no geral, acho que estamos felizes e não temos preocupações com as mudanças que foram implementadas antes deste ano”, disse Russell .

“Havia muitas lições a serem aprendidas com o que aconteceu 12 meses atrás e a Fórmula 1 realmente intensificou isso. E não apenas em relação ao que está acontecendo aqui na Arábia, mas também em todos os GPs – há claramente algumas preocupações de segurança quando você tem 400.000 pessoas entrando pelas portas em um fim de semana."

“As lições que provavelmente foram aprendidas e o que a F1 compartilhou conosco, acho que nos dá um pouco mais de paz de espírito e compreensão também. Provavelmente houve uma falta de comunicação, 12 meses atrás, e a primeira fonte de informação para nós [sobre o ataque com mísseis] veio da mídia social e não da fonte e isso provavelmente adicionou combustível ao fogo. Então, sim, acho que estamos em um lugar muito melhor agora.”

