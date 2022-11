A Fórmula 1 realizou nesta quinta-feira o último dia de mídia da temporada de 2022. Os pilotos falaram sobre as expectativas para o GP de Abu Dhabi, mas também sobre assuntos polêmicos, como o climão da Red Bull após o GP de São Paulo, o anúncio de Nico Hulkenberg como piloto da Haas em 2023, além das homenagens a Sebastian Vettel, que fará sua última corrida na F1 no próximo domingo.

O DIRETO DO PADDOCK destaca estes assuntos e outros que nortearam as conversas em Yas Marina. Nesta quinta-feira o programa terá a apresentação de Erick Gabriel e os comentários de Carlos Costa e Guilherme Longo.

